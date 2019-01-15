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Лабораторию по производству наркотиков нашли в квартире в Старом Осколе

15 января 2019, 10:36
Фото: УМВД России по Белгородской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего жителя Старого Оскола во время продажи крупной партии наркотиков.

Инцидент произошёл в декабре прошлого года в микрорайоне Жукова.

Фото: УМВД России по Белгородской области

Экспертиза установила, что мужчина продал 27-летнему местному жителю свыше 30 граммов марихуаны. Во время обыска в квартире задержанного сотрудники полиции нашли лабораторию по производству наркотика: конфисковано 28 кустов конопли, 691 грамм марихуаны и инструменты для выращивания растений.

В отношении мужчины открыто уголовное дело. За нелегальный сбыт наркотиков и незаконное производство старооскольцу грозит серьёзное наказание, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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