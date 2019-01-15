Лабораторию по производству наркотиков нашли в квартире в Старом Осколе

Инцидент произошёл в декабре прошлого года в микрорайоне Жукова.
Экспертиза установила, что мужчина продал 27-летнему местному жителю свыше 30 граммов марихуаны. Во время обыска в квартире задержанного сотрудники полиции нашли лабораторию по производству наркотика: конфисковано 28 кустов конопли, 691 грамм марихуаны и инструменты для выращивания растений.
В отношении мужчины открыто уголовное дело. За нелегальный сбыт наркотиков и незаконное производство старооскольцу грозит серьёзное наказание, сейчас он находится под подпиской о невыезде.