Лабораторию по производству наркотиков нашли в квартире в Старом Осколе

Экспертиза установила, что мужчина продал 27-летнему местному жителю свыше 30 граммов марихуаны. Во время обыска в квартире задержанного сотрудники полиции нашли лабораторию по производству наркотика: конфисковано 28 кустов конопли, 691 грамм марихуаны и инструменты для выращивания растений.