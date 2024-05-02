«Идёт бой, Гладков выходит из джипа». Военкор — о получившем орден губернаторе

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Военкор «Старше Эдды» прокомментировал вручение ордена Мужества Вячеславу Гладкову и рассказал историю о том, как прямо во время боев в Козинке губернатор попытался прорваться к жителям приграничья. По словам военкора, тогда в Грайворонском горокруге было очень опасно: спецназ ВС РФ бил по ВСУ дронами и артиллерией, украинцы в ответ «нанесли по группе огневое поражение из РСЗО».
«Тут в Грайворон заезжает джип, из него выходит Гладков и говорит, что ему надо в Козинки, так как там еще остались мирные жители, и он их вывезет на своей машине. Губернатор долго не хотел слушать увещевания военных об опасности поездки и согласился подождать (!) до того момента, пока хохол не будет окончательно уничтожен в данной полосе», — пишет автор Telegram-канала.
Автор Telegram-канала попросил у Гладкова прощения за публикацию этой истории и признался, что раньше рассказывать её не хотел из-за «завистников и злопыхателей», которые начать бы «плести козни и убеждать людей в том, что всё это пиар».
«От души поздравляю губернатора региона-Воина, с заслуженной наградой! Орден Мужества вручают не только бойцам, им награждаются гражданские, но в случае с Гладковым, награждён именно солдат», — Telagram-канал «Старше Эдды».
Напомним, что президент Владимир Путин поручил наградить губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Документ от 2 мая появился на сайте официального опубликования правовых актов.