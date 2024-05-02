«Идёт бой, Гладков выходит из джипа». Военкор — о получившем орден губернаторе

Военкор «Старше Эдды» прокомментировал вручение ордена Мужества Вячеславу Гладкову и рассказал историю о том, как прямо во время боев в Козинке губернатор попытался прорваться к жителям приграничья. По словам военкора, тогда в Грайворонском горокруге было очень опасно: спецназ ВС РФ бил по ВСУ дронами и артиллерией, украинцы в ответ «нанесли по группе огневое поражение из РСЗО».