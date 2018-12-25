Олег Полухин и Сергей Фуглаев поздравили детей из валуйской школы для слабовидящих

Новый год для меня остаётся таким же волшебным праздником, как и в детстве. Неслучайно в канун Нового года мы стараемся подвести итоги прошедшего года, посмотреть, что удалось сделать из задуманного. Желаю, чтобы это новогоднее чудо произошло в жизни каждого из вас, чтобы сбылось всё, что вы запланировали, а Новый год вы встретили с ещё большими достижениями. Желаю всем здоровья, чтобы ваши близкие не болели, чтобы у каждого в семье были мир, покой и любовь. А мы готовы помогать вам во всех ваших начинаниях.Олег Полухин