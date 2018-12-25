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Posted 25 декабря 2018, 11:32

Published 25 декабря 2018, 11:32

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Олег Полухин и Сергей Фуглаев поздравили детей из валуйской школы для слабовидящих

25 декабря 2018, 11:32
Дружеский визит в преддверии новогодних праздников в Валуйскую общеобразовательную коррекционную школу для слепых и слабовидящих детей стал доброй традицией для ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина и председателя профсоюза «Правда», депутата Белгородского городского совета Сергея Фуглаева.

В канун Нового года для детей приготовили волшебное представление с участием сказочных скоморохов, Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Не обошлось и без сладких подарков, которые порадовали всех детей школы.

Новый год для меня остаётся таким же волшебным праздником, как и в детстве. Неслучайно в канун Нового года мы стараемся подвести итоги прошедшего года, посмотреть, что удалось сделать из задуманного. Желаю, чтобы это новогоднее чудо произошло в жизни каждого из вас, чтобы сбылось всё, что вы запланировали, а Новый год вы встретили с ещё большими достижениями. Желаю всем здоровья, чтобы ваши близкие не болели, чтобы у каждого в семье были мир, покой и любовь. А мы готовы помогать вам во всех ваших начинаниях.Олег Полухин

Важность такой поддержки отметили и сотрудники школы.

Мы очень рады, когда к нам приезжают в гости, мы всегда тщательно готовимся. Ребята благодарны, что сегодня праздник приехал прямо в школу — с утра не могли сидеть на уроках, всё ждали, когда же чудеса начнутся. Школе нашей очень много лет, и мы занимаемся с детьми со всей области, уделяем особое внимание творчеству и спортивной подготовке ребят. Наши ребята могут похвастаться своими спортивными достижениями. Возможно, кто-то из них — будущий талантливый спортсмен.Елена Жилкина, заместитель директора Валуйской общеобразовательной коррекционной школы для слепых и слабовидящих детей

Сергей Фуглаев признался, что в детстве тоже писал письма Деду Морозу и всегда загадывал желание. Он верил, что всё задуманное обязательно сбудется в следующем году. Надо только много делать для того, чтобы желание осуществилось: хорошо учиться, идти к своей цели, не бояться трудностей, и всё обязательно получится.

Дарить счастье детям, видеть их улыбки и получать положительные эмоции — это всегда очень приятно. Мы привезли ребятам сладкие подарки (без чего, конечно же, Новый год сложно представить) и пригласили на утренник в школу известных героев новогодних сказок. Дети были очень счастливы — мы вместе водили хоровод, пели песни. Я искренне благодарен Олегу Николаевичу Полухину за то, что он в своё время познакомил нас с этой замечательной школой, и посещать её в преддверии Нового года стало хорошей традицией.Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского совета

Возле ёлки царила добрая, по-настоящему домашняя атмосфера. Ребята водили хоровод вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, своими учителями и гостями из Белгорода, читали стихи, отгадывали загадки и с азартом участвовали в весёлых играх. Новогодний утренник, подготовленный студентами НИУ «БелГУ», получился весёлым и зажигательным. После праздника все дети и учителя получили новогодние подарки.

В свою очередь ребята преподнесли Олегу Николаевичу благодарственное письмо от имени жюри международного фольклорного инклюзивного конкурса «Алтын Майдан Крым». Ребята с особенностями здоровья смогли поехать на конкурс благодаря поддержке Олега Николаевича Полухина. Они заняли все призовые места на фестивале, произвели огромное впечатление на жюри и вернулись домой с чувством победителей. Таким образом, можно подводить итоги прошедшего года и ставить перед собой ещё более грандиозные задачи. Главное — загадать правильное желание у Деда Мороза.

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#Новости#Валуйская коррекционная школа для слепых и слабовидящих детей#Профсоюз Правда#Общество
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