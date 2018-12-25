Олег Полухин и Сергей Фуглаев поздравили детей из валуйской школы для слабовидящих

Posted 25 декабря 2018, 11:32
Published 25 декабря 2018, 11:32
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В канун Нового года для детей приготовили волшебное представление с участием сказочных скоморохов, Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Не обошлось и без сладких подарков, которые порадовали всех детей школы.
Новый год для меня остаётся таким же волшебным праздником, как и в детстве. Неслучайно в канун Нового года мы стараемся подвести итоги прошедшего года, посмотреть, что удалось сделать из задуманного. Желаю, чтобы это новогоднее чудо произошло в жизни каждого из вас, чтобы сбылось всё, что вы запланировали, а Новый год вы встретили с ещё большими достижениями. Желаю всем здоровья, чтобы ваши близкие не болели, чтобы у каждого в семье были мир, покой и любовь. А мы готовы помогать вам во всех ваших начинаниях.Олег Полухин
Важность такой поддержки отметили и сотрудники школы.
Мы очень рады, когда к нам приезжают в гости, мы всегда тщательно готовимся. Ребята благодарны, что сегодня праздник приехал прямо в школу — с утра не могли сидеть на уроках, всё ждали, когда же чудеса начнутся. Школе нашей очень много лет, и мы занимаемся с детьми со всей области, уделяем особое внимание творчеству и спортивной подготовке ребят. Наши ребята могут похвастаться своими спортивными достижениями. Возможно, кто-то из них — будущий талантливый спортсмен.Елена Жилкина, заместитель директора Валуйской общеобразовательной коррекционной школы для слепых и слабовидящих детей
Сергей Фуглаев признался, что в детстве тоже писал письма Деду Морозу и всегда загадывал желание. Он верил, что всё задуманное обязательно сбудется в следующем году. Надо только много делать для того, чтобы желание осуществилось: хорошо учиться, идти к своей цели, не бояться трудностей, и всё обязательно получится.
Дарить счастье детям, видеть их улыбки и получать положительные эмоции — это всегда очень приятно. Мы привезли ребятам сладкие подарки (без чего, конечно же, Новый год сложно представить) и пригласили на утренник в школу известных героев новогодних сказок. Дети были очень счастливы — мы вместе водили хоровод, пели песни. Я искренне благодарен Олегу Николаевичу Полухину за то, что он в своё время познакомил нас с этой замечательной школой, и посещать её в преддверии Нового года стало хорошей традицией.Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского совета
Возле ёлки царила добрая, по-настоящему домашняя атмосфера. Ребята водили хоровод вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, своими учителями и гостями из Белгорода, читали стихи, отгадывали загадки и с азартом участвовали в весёлых играх. Новогодний утренник, подготовленный студентами НИУ «БелГУ», получился весёлым и зажигательным. После праздника все дети и учителя получили новогодние подарки.
В свою очередь ребята преподнесли Олегу Николаевичу благодарственное письмо от имени жюри международного фольклорного инклюзивного конкурса «Алтын Майдан Крым». Ребята с особенностями здоровья смогли поехать на конкурс благодаря поддержке Олега Николаевича Полухина. Они заняли все призовые места на фестивале, произвели огромное впечатление на жюри и вернулись домой с чувством победителей. Таким образом, можно подводить итоги прошедшего года и ставить перед собой ещё более грандиозные задачи. Главное — загадать правильное желание у Деда Мороза.