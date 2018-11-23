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«Россети» быстро устранили аварию в Салехарде и вернули свет в дома горожан

23 ноября 2018, 14:06
Фото: rosseti.ru
Примерно один час понадобился энергетикам “Россетей” для восстановления электроснабжения города Салехард. Ток в квартирах граждан пропал по причине плохой погоды.

Как пишет издание «Новые известия», неполадки случились на первой цепи воздушных линий электропередачи 220 кВ «Надым – Салехард». Вторую цепь использовали для установки приборов мониторинга работы воздушных линий электропередачи в зоне Арктики. Данный процесс должен был подойти к концу через несколько дней. Салехардский энергорайон вывели на изолированную работу. К сожалению местная генерация не смогла выполнить свои функции. Так две автономные электростанции не выдали необходимую мощность в 45 МВт. Некоторым салехардцам пришлось использовать автономные резервные источники электроснабжения.

Чтобы поскорее начать подачу электроэнергии было принято решение оперативно подготовить к включению ВЛ «Надым – Салехард». Всего за час энергетики запустили автотрансформаторы на ПС 220 кВ «Салехард». За ограниченное время специалистам удалось в полном объеме возобновить подачу электричества в жилища горожан.

На данный момент работники филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети проводят осмотр воздушных линий энергоснабжения. Протяженность воздушных линий «Надым – Салехард» по трассе составляет более 350 километров. Идут они по большей части по тундре.

В восстановительных работах участвуют три бригады энергетиков и три единицы специальной техники. Причину аварии устанавливают члены межведомственной комиссии. По итогам следствия планируется разработать пакет мер, направленных на недопущение подобных происшествий в будущем.

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