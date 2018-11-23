«Россети» быстро устранили аварию в Салехарде и вернули свет в дома горожан

Как пишет издание «Новые известия», неполадки случились на первой цепи воздушных линий электропередачи 220 кВ «Надым – Салехард». Вторую цепь использовали для установки приборов мониторинга работы воздушных линий электропередачи в зоне Арктики. Данный процесс должен был подойти к концу через несколько дней. Салехардский энергорайон вывели на изолированную работу. К сожалению местная генерация не смогла выполнить свои функции. Так две автономные электростанции не выдали необходимую мощность в 45 МВт. Некоторым салехардцам пришлось использовать автономные резервные источники электроснабжения.