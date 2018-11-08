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Самые распространённые способы обмана жителей Белгорода назвали в полиции

8 ноября 2018, 09:05
Фото: УМВД России по Белгородской области
Белгородцам рассказали о популярных схемах мошенничества.

С развитием технологий мошенники находят новые и более изощрённые способы обмана. Чтобы не стать их жертвой, нужно проявлять бдительность и прислушиваться к советам правоохранительных органов.

В среду, 7 ноября, в одном из ведущих университетов Белгорода сотрудники УМВД рассказали о наиболее распространённых схемах мошенников. Лидируют в списке кражи денег с банковских карт, поэтому полицейские призвали внимательно относиться к любым подозрительным звонкам и сообщениям.

В списке излюбленных способов вымогательства первое место у мошенников занимают звонки с просьбой перевести деньги на счёт или телефон для решения проблем родственника жертвы. В разговоре могут звучать фразы о ДТП, задержании или драке.

На втором месте − попытка получить полный номер банковской карты, ПИН-код или CVC-код. В этом случае мошенники могут прикрываться сообщениями о якобы блокировке карты, а для восстановления требовать пароли или введение определённых комбинаций цифр в банкомате.

Третью строчку занимают звонки от «сотрудников» правоохранительных органов, которые обещают выплату компенсаций за некачественные товары, или «представителей» различных компаний – обычно они поздравляют с выигранным призом, за который почему-то необходимо заплатить.

В список популярных схем попали «продавцы» с сайтов бесплатных объявлений, гадалки, фейковые представители банков и государственных учреждений. В правоохранительных органах призывают с особым вниманием относиться к незнакомым звонкам и странным просьбам, а в случае обмана сразу же обращаться в полицию.

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