Самые распространённые способы обмана жителей Белгорода назвали в полиции

С развитием технологий мошенники находят новые и более изощрённые способы обмана. Чтобы не стать их жертвой, нужно проявлять бдительность и прислушиваться к советам правоохранительных органов.
В среду, 7 ноября, в одном из ведущих университетов Белгорода сотрудники УМВД рассказали о наиболее распространённых схемах мошенников. Лидируют в списке кражи денег с банковских карт, поэтому полицейские призвали внимательно относиться к любым подозрительным звонкам и сообщениям.
В списке излюбленных способов вымогательства первое место у мошенников занимают звонки с просьбой перевести деньги на счёт или телефон для решения проблем родственника жертвы. В разговоре могут звучать фразы о ДТП, задержании или драке.
На втором месте − попытка получить полный номер банковской карты, ПИН-код или CVC-код. В этом случае мошенники могут прикрываться сообщениями о якобы блокировке карты, а для восстановления требовать пароли или введение определённых комбинаций цифр в банкомате.
Третью строчку занимают звонки от «сотрудников» правоохранительных органов, которые обещают выплату компенсаций за некачественные товары, или «представителей» различных компаний – обычно они поздравляют с выигранным призом, за который почему-то необходимо заплатить.
В список популярных схем попали «продавцы» с сайтов бесплатных объявлений, гадалки, фейковые представители банков и государственных учреждений. В правоохранительных органах призывают с особым вниманием относиться к незнакомым звонкам и странным просьбам, а в случае обмана сразу же обращаться в полицию.