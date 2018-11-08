Самые распространённые способы обмана жителей Белгорода назвали в полиции

В список популярных схем попали «продавцы» с сайтов бесплатных объявлений, гадалки, фейковые представители банков и государственных учреждений. В правоохранительных органах призывают с особым вниманием относиться к незнакомым звонкам и странным просьбам, а в случае обмана сразу же обращаться в полицию.