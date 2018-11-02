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Юнармейцы исполнят песню «Катюша» во Владимире

2 ноября 2018, 14:47
Фото: yunarmy.ru
Во Владимире 4 ноября будет проведен III региональный слёт юнармейцев. В его рамках пройдёт всероссийский флешмоб - исполнение песни «Катюша». Эта патриотическая акция посвящена 75-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне.

По информации издания «Советский спорт», во Владимир должны съехаться юнармейцы из всех районов области. Их будет около 600 человек.

Предыдущий флешмоб был проведен юнармейцами Красноярского края, до этого такие же акции проходили в Дагестане, на Камчатке, в Вологодской и Калужской областях. Начало флешмобу положили столичные юнармейцы 21 октября.

В каждом городе «Катюша» исполняется в памятных местах. Волгоград не станет исключением - выступление юнармейцев пройдёт на площади Победы.

Обязательное условие для каждого флешмоба - размещение видео с места событий в социальных сетях. При этом под публикацией должен стоять хэшгэг #катюшаюнармия. Автор видео, которое получит наибольшее число «лайков», получит памятный приз от Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Призы достанутся и региональному отделению, устроившему самый массовый флешмоб.

Губернатор Владимирской области обещал оказать юнармейцам поддержку. К этому ребята призывают и горожан, которые смогут присоединиться к флешмобу 4 ноября.

#Новости#Общество
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