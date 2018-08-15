Бывший кандидат на пост главы Хакасии Иван Миронов бойкотирует выборы

Журналисты издания АИС взяли интервью у опального политика. Миронов рассказал собеседникам о своём скептическом отношении к предстоящим выборам. По его мнению, избрание главы Хакасии будет пьесой с унылым финалом. На выборах не будет конкуренции. Политиков, которые могли бы её создать, уже отсеяли. Те же, которых оставили, являются “стерилизованными персонажами”. Данные кандидаты нужны лишь для заполнения бюллетеней.