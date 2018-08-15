Бывший кандидат на пост главы Хакасии Иван Миронов бойкотирует выборы

Posted 15 августа 2018,, 10:00
Published 15 августа 2018,, 10:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Журналисты издания АИС взяли интервью у опального политика. Миронов рассказал собеседникам о своём скептическом отношении к предстоящим выборам. По его мнению, избрание главы Хакасии будет пьесой с унылым финалом. На выборах не будет конкуренции. Политиков, которые могли бы её создать, уже отсеяли. Те же, которых оставили, являются “стерилизованными персонажами”. Данные кандидаты нужны лишь для заполнения бюллетеней.
Бойкот выборов в данной ситуации станет единственно правильным решением, считает политик. Невысокая избирательная активность граждан будет демонстрацией недоверия людей к результатам выборов. Глава республики с якобы поддержкой 80 % и явкой 10 % населения не сможет устроить федеральный центр, уверен Миронов.
Бывший претендент на должность руководителя Хакасии добавил, что в случае его участия в выборах всё сложилось бы по-иному. А нынешняя политика в регионе является драмкружком, в котором любая новая идея воспринимается как угроза. Хакасия, по мнению Миронова, падает в пропасть. Грядущие выборы лишь придадут ускорение этому падению.
Иван Миронов позиционирует себя сторонником укрупнения субъектов России. Так, деление Сибири по национальным территориям он называет ущемлением прав большинства её жителей. Такой подход не даёт региону развиваться. Эта позиция Ивана Миронова очень многим не нравится. Однако политик продолжает настаивать на своём. Он утверждает, что «поборников национальной невинности» интересует только получение личной выгоды. Миронов призывает население Хакасии не ходить голосовать на выборы главы региона.