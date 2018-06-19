Звёздный десант российских композиторов высадится в Белгороде

Председатель совета Союза композиторов России, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, обладатель премии «За вклад в развитие науки, культуры и искусства» Российского авторского общества, ордена «За заслуги перед Отечеством», Ордена Почёта и Ордена Дружбы Алексей Рыбников за 50 с лишним лет своей творческой карьеры создал симфонии, балет, оперу, а также музыкальные композиции более чем к 100 кинофильмам и мультфильмам, музыкальным спектаклям. Его музыку можно услышать в «Приключениях Буратино» и «Про Красную Шапочку», в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Вам и не снилось». Им написаны и легендарные рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось».