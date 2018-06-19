Звёздный десант российских композиторов высадится в Белгороде

I Всероссийский фестиваль Союза композиторов России проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Российского музыкального союза. За последние 20 лет Союз композиторов России впервые проводит столь масштабный фестиваль. Он охватит 11 городов: Москву, Самару, Светлогорск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Саратов, Казань, Ставрополь, с. Байса Кировской области и Смоленск. Завершит фестиваль Белгород.
Участниками грандиозного концерта премьер в Белгороде станут симфонический оркестр Белгородской филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств России Рашита Нигаматуллина, лауреаты международных конкурсов Мария Беговатова (тенор-саксафон, Казань), Юрий Алешников (гитара, Москва) и белгородцы Наталья Воскресенская (меццо-сопрано), заслуженный работник культуры РФ Ирина Соколова (фортепиано), Геннадий Панкратов (аккордеон), Наталья Онищенко (скрипка) и Ирина Александрова (виолончель).
На концерте белгородских премьер «Композиторы России ХХI века» будут лично присутствовать Эдуард Артемьев, Алексей Рыбников и Рашит Калимуллин, рассказали в Белгородской филармонии.
Народный артист РФ, четырёхкратный лауреат Государственной премии Российской Федерации, лауреат Государственной премии РСФСР, основатель отечественной электронной музыки Эдуард Артемьев является автором ораторий, кантат, хоровых и вокально-инструментальных сочинений, симфоний, сюит, опер и инструментальной музыки.
С 1960-х годов он сотрудничает с кинематографистами. В настоящее время в его музыкальном киноархиве 120 фильмов, в том числе ленты «Солярис», «Сталкер», «Зеркало» Андрея Тарковского и «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сибириада», «Родня», «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Музыка Артемьева украсила и более 30 спектаклей крупнейших театров страны.
В Белгороде прозвучат «Галантные сцены» для симфонического оркестра − сюита из музыки к пьесе М. Булгакова «Кабала святош».
Председатель совета Союза композиторов России, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, обладатель премии «За вклад в развитие науки, культуры и искусства» Российского авторского общества, ордена «За заслуги перед Отечеством», Ордена Почёта и Ордена Дружбы Алексей Рыбников за 50 с лишним лет своей творческой карьеры создал симфонии, балет, оперу, а также музыкальные композиции более чем к 100 кинофильмам и мультфильмам, музыкальным спектаклям. Его музыку можно услышать в «Приключениях Буратино» и «Про Красную Шапочку», в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Вам и не снилось». Им написаны и легендарные рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось».
В Белгородской филармонии композитор представит Concerto grosso «Северный сфинкс» для скрипки, виолончели, гитары, фортепиано и камерного оркестра. Произведение было написано в 2006 году и посвящено российскому императору Александру I.
Народный артист России и Татарстана, лауреат Государственной премии РФ Рашид Калимуллин в настоящее время возглавляет Союз композиторов Республики Татарстан и является председателем правления Союза композиторов России. Его искусство востребовано как ведущими музыкантами-исполнителями, так и слушателями. Он один из немногих российских композиторов, чьи сочинения постоянно звучат в концертных залах мира. Белгородцев Рашид Калимуллин познакомит с Концертом для тенор-саксофона.
Начало концерта в 19:00.