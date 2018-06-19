Виктор Зимин планирует уменьшить налоги для бизнеса в Хакасии

Как сообщает издание «Хакасия Информ», Зимин предложил, чтобы максимальная ставка в 2% налога действовала лишь для объектов недвижимости площадью более шести тысяч квадратных метров. Для тех объектов, площадь которых составляет от одного до двух тысяч квадратных метров, ставку необходимо снизить до 1,5%. Для объектов площадью от двух до шести тысяч ставка должна составлять 1,7%.