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Виктор Зимин планирует уменьшить налоги для бизнеса в Хакасии

19 июня 2018, 16:35
Глава Республики Хакасия Виктор Зимин во время встречи с крупнейшими предпринимателями региона выступил с предложением о снижении налога на недвижимость по кадастровой стоимости.

Как заявил Зимин, основная проблема заключается в том, что владельцы административно-деловых и торговых центров платят налог по максимальной ставке – 2%. По мнению главы Хакасии, это сильно вредит интересам бизнеса, связанного с общественным питанием, торговлей, бытовым обслуживанием, оказанием услуг и другими сферами, востребованными жителями республики.

Как сообщает издание «Хакасия Информ», Зимин предложил, чтобы максимальная ставка в 2% налога действовала лишь для объектов недвижимости площадью более шести тысяч квадратных метров. Для тех объектов, площадь которых составляет от одного до двух тысяч квадратных метров, ставку необходимо снизить до 1,5%. Для объектов площадью от двух до шести тысяч ставка должна составлять 1,7%.

Глава Хакасии отметил, что высокий налог заметно ухудшает условия ведения бизнеса в Хакасии. С помощью снижения ставки можно будет добиться благоприятных условий для оживления и развития предпринимательской деятельности.

Принять решение предстоит Высшему законодательному органу республики, на очередную сессию которого Зимин намерен вынести свое предложение.

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