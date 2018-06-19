Виктор Зимин планирует уменьшить налоги для бизнеса в Хакасии

Как заявил Зимин, основная проблема заключается в том, что владельцы административно-деловых и торговых центров платят налог по максимальной ставке – 2%. По мнению главы Хакасии, это сильно вредит интересам бизнеса, связанного с общественным питанием, торговлей, бытовым обслуживанием, оказанием услуг и другими сферами, востребованными жителями республики.
Как сообщает издание «Хакасия Информ», Зимин предложил, чтобы максимальная ставка в 2% налога действовала лишь для объектов недвижимости площадью более шести тысяч квадратных метров. Для тех объектов, площадь которых составляет от одного до двух тысяч квадратных метров, ставку необходимо снизить до 1,5%. Для объектов площадью от двух до шести тысяч ставка должна составлять 1,7%.
Глава Хакасии отметил, что высокий налог заметно ухудшает условия ведения бизнеса в Хакасии. С помощью снижения ставки можно будет добиться благоприятных условий для оживления и развития предпринимательской деятельности.
Принять решение предстоит Высшему законодательному органу республики, на очередную сессию которого Зимин намерен вынести свое предложение.