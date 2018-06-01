Редакция «Бел.Ру» рассказывает, что нужно делать, если нашёл птенца

Сохранят ли они стаю из четырёх штук − не знаю. Вообще, по статистике 80 % всех птенцов погибают. Их либо съедают, либо выталкивают свои же братья и сёстры из гнезда, либо мама и папа просто перестают кормить более слабого птенца. Отпускать очень жалко, они такие милые, но думаю, что птенцы совсем не воспринимают меня. Ну, то есть они реагируют на голос, знают, что буду кормить, но привязанности у них нет. Надеюсь, что эти всё-таки попадут в те 20 %, которые смогут адаптироваться к внешнему миру.Анастасия Русанов, неравнодушный флорист