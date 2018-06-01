Редакция «Бел.Ру» рассказывает, что нужно делать, если нашёл птенца

В конце мая часто можно увидеть птенца-слётка, оперившегося и умеющего прыгать. Со стороны кажется, что ему требуется помощь, но у таких птенцов всё хорошо − они развиваются и учатся жить самостоятельно. Родители следят за ними, хоть этого и не видно со стороны: подают сигналы об опасности и продолжают подкармливать.
Но что делать, если птенец не оперился и даже не открыл глаза, а уже сидит на земле?
Наверное, начать эту историю стоит с того, что я флорист. У меня был заказ, и я вышла в сад за собственными цветами. На плитке возле дома увидела маленького птенца. Он был абсолютно беспомощен. Я подождала около часа, думала, может, его родители где-то поблизости, но за всё это время к птенцу ни разу никто не подлетел − пришлось забрать.Анастасия Русанова, неравнодушный флорист
В этот период кормить птенцов, для того чтобы они выжили, требуется очень часто − каждые 20-30 минут. Так что если к птенцу действительно никто не подлетает, то, скорее всего, гнездо разорено.
Я приехала на то же место буквально на следующий день и обнаружила ещё трёх птенцов. Они были чуть больше, чем тот, которого я уже подобрала, но сомнений забирать или не забирать уже не было. В этом месте водятся змеи, много кошек − их бы просто съели. Теперь их четверо.Анастасия Русанова, неравнодушный флорист
Сама Анастасия шутит: на детской площадке многодетная мать – она. Подбирать птенца или нет − дело каждого, однако вот что надо знать, если решитесь забрать птенца себе:
Непросто было понять, чьи это птенцы. Мы до сих пор не уверены, но, скорее всего, это синички. Но самое сложное − кормить. Кричать птенцы начинают примерно в пять утра, может, без пятнадцати пять, где-то так. И с этого момента приходится кормить их каждый час. В рационе обязательно должен быть живой корм. Мы кормили и мотылём, и мучными червями, и даже копали дождевых. В остальное время кормим мешанкой: варёное яйцо, тёртое на мелкой тёрке, морковь, нежирный и некислый творог, немного варёного фарша и сухая дафния − корм для рыбок.Анастасия Русанова, неравнодушный флорист
Определить, в какую же птицу вырастет малыш, не так легко. Только синиц насчитывается более 15 видов. А неоперённые желторотики все похожи между собой.
От вида птицы зависит и то, стоит ли ему давать дополнительное тепло: греть лампой или подкладывать в импровизированное гнездо грелку. Но обеспечить птенца кормом и временным жилищем − это не всё.
Птенцы уже подросли, оперились, так что уже начинаем учиться летать, разрабатывать крылья.Анастасия Русанова, неравнодушный флорист
Но даже если птенцы научились летать, не спешите отпускать их на волю. Стая класса воробьиных скорее всего, не примет одиночку. У этих же малышей есть все шансы выжить.
Сохранят ли они стаю из четырёх штук − не знаю. Вообще, по статистике 80 % всех птенцов погибают. Их либо съедают, либо выталкивают свои же братья и сёстры из гнезда, либо мама и папа просто перестают кормить более слабого птенца. Отпускать очень жалко, они такие милые, но думаю, что птенцы совсем не воспринимают меня. Ну, то есть они реагируют на голос, знают, что буду кормить, но привязанности у них нет. Надеюсь, что эти всё-таки попадут в те 20 %, которые смогут адаптироваться к внешнему миру.Анастасия Русанов, неравнодушный флорист
Видео Николая Русанова