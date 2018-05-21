Эксперты ответили на вопрос чего хотят «фальшивые зеленые»

Posted 21 мая 2018,, 20:07
Published 21 мая 2018,, 20:07
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На прошедшем круглом столе «Протестные экологические акции: кому это выгодно?» политологи Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов продемонстрировали доклад на тему «Экозащита или эконападение: политические экологи в России и мире», сообщает «Московский комсомолец». Специалисты заострили внимание на существующей необходимости установить понятные грани между настоящими общественными действиями и экономическим противодействием по развитию инфраструктуры и производства. Также эксперты отмечают, что подобная практика по использованию сил общественных организаций в собственных интересах уже присутствует в странах Запада.
В тексте доклада говорится, что самый простой способ заставить общественность бурно реагировать - это манипулирование угрозами жизни и здоровью человека. То есть защита окружающей среды в последнее время приняла позицию укрытия для пиар-стратегий.
Политологи добавили, что необходимо ввести поправки в экологическое законодательство, чтобы урегулировать деятельность подобных экопротестов. Также, по их мнению, на данный момент организация института общественных экологических экспертов нецелесообразна, так как это может спровоцировать появление новых «фальшивых зеленых».