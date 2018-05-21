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Posted 21 мая 2018,, 20:07

Published 21 мая 2018,, 20:07

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Эксперты ответили на вопрос чего хотят «фальшивые зеленые»

21 мая 2018, 20:07
В России за последние несколько лет было заморожено строительство 50 масштабных промышленных проектов из-за экологических протестов. Эксперты уверены, что за благими целями скрывается экономический интерес: благодаря резонансу многие компании устраняют своих конкурентов. Однако есть способы противостоять «экоатакам».

На прошедшем круглом столе «Протестные экологические акции: кому это выгодно?» политологи Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов продемонстрировали доклад на тему «Экозащита или эконападение: политические экологи в России и мире», сообщает «Московский комсомолец». Специалисты заострили внимание на существующей необходимости установить понятные грани между настоящими общественными действиями и экономическим противодействием по развитию инфраструктуры и производства. Также эксперты отмечают, что подобная практика по использованию сил общественных организаций в собственных интересах уже присутствует в странах Запада.

В тексте доклада говорится, что самый простой способ заставить общественность бурно реагировать - это манипулирование угрозами жизни и здоровью человека. То есть защита окружающей среды в последнее время приняла позицию укрытия для пиар-стратегий.

Политологи добавили, что необходимо ввести поправки в экологическое законодательство, чтобы урегулировать деятельность подобных экопротестов. Также, по их мнению, на данный момент организация института общественных экологических экспертов нецелесообразна, так как это может спровоцировать появление новых «фальшивых зеленых».

#Новости#Общество
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