Эксперты ответили на вопрос чего хотят «фальшивые зеленые»

На прошедшем круглом столе «Протестные экологические акции: кому это выгодно?» политологи Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов продемонстрировали доклад на тему «Экозащита или эконападение: политические экологи в России и мире», сообщает «Московский комсомолец». Специалисты заострили внимание на существующей необходимости установить понятные грани между настоящими общественными действиями и экономическим противодействием по развитию инфраструктуры и производства. Также эксперты отмечают, что подобная практика по использованию сил общественных организаций в собственных интересах уже присутствует в странах Запада.