Двухэтажная столярная мастерская загорелась в Белгороде

Возгорание в столярной мастерской в Промышленном проезде в Белгороде зарегистрировано в 01:55 15 мая. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Ликвидацией происшествия занимались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 4 и № 1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.