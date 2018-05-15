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Двухэтажная столярная мастерская загорелась в Белгороде

15 мая 2018, 13:18
Пожар уничтожил оборудование и мебель на площади 9 кв. м на первом этаже строения.

Возгорание в столярной мастерской в Промышленном проезде в Белгороде зарегистрировано в 01:55 15 мая. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Ликвидацией происшествия занимались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 4 и № 1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Ночью на улице Дзержинского в Губкине также загорелся автомобиль «Лада Приора». Огонь повредил моторный отсек.

Ещё один ночной пожар произошёл в деревянном сарае на улице Пролетарская в Старом Осколе. Строение выгорело полностью.

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#Новости#Пожар#Происшествия
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