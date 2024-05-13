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Белгородцы несут цветы и игрушки к дому, который атаковали ВСУ

Возле дома в Белгороде, где обнаружили 15 погибших, образовался стихийный мемориал

13 мая 2024, 11:38
Фото: 1MI

Белгородцы несут цветы и игрушки к дому, который атаковали ВСУ

Белгородцы несут цветы и игрушки к дому на улице Щорса, где в результате атаки ВСУ обрушился подъезд. Люди скорбят о погибших и выражают сочувствие пострадавшим. Видео с места публикует «Белгород-медиа».

Белгородцы несут цветы и игрушки к дому на улице Щорса, в котором 12 мая в результате атаки ВСУ обрушился целый подъезд. Одну из игрушек мемориала нашли под завалами.

Один из местных жителей сказал: «‎Всё, что произошло — это ужасно. Мы пережили это не первый раз. И это уже стало нашей общей болью. Хотя у меня нет здесь знакомых, но невозможно остаться равнодушным».

Стало известно, что удар по Белгороду, в результате которого разрушен подъезд многоквартирного дома, нанесён ВСУ с использованием вооружений, поставленных странами НАТО.

Напомним, что под завалами подъезда нашли тела 15 человек.

Стихийный мемориал у полуразрушенного дома на улице Щорса в Белгороде
Видео: «Белгород-медиа»
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