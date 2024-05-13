Возле дома в Белгороде, где обнаружили 15 погибших, образовался стихийный мемориал

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Белгородцы несут цветы и игрушки к дому на улице Щорса, в котором 12 мая в результате атаки ВСУ обрушился целый подъезд. Одну из игрушек мемориала нашли под завалами.
Один из местных жителей сказал: «Всё, что произошло — это ужасно. Мы пережили это не первый раз. И это уже стало нашей общей болью. Хотя у меня нет здесь знакомых, но невозможно остаться равнодушным».
Стало известно, что удар по Белгороду, в результате которого разрушен подъезд многоквартирного дома, нанесён ВСУ с использованием вооружений, поставленных странами НАТО.
Напомним, что под завалами подъезда нашли тела 15 человек.