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Больница

В больницах Белгорода остаются 15 пострадавших при атаках ВСУ 12 мая

13 мая 2024, 11:11
Фото: 1MI
Больница

В Белгороде за день ранения из-за атак ВСУ получили 27 человек

Пациенты находятся на разных стадиях лечения. Большая часть остаётся в больницах Белгорода, ещё шестерых пострадавших отправили в федеральные клиники, рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

В воскресенье, 12 мая, в Белгороде из-за атак ВСУ ранены 27 человек. Шестерых пострадавших отправили в федеральные клиники, в том числе в Москву.

Остальные, кому требуется стационарное лечение, остаются в медучреждениях Белгорода. Девять пациентов находятся в областной больнице, пятеро — в горбольнице № 2, один ребёнок — в детской областной больнице.

По словам министра Андрея Иконникова, все раненые находятся на разных этапах восстановления. Есть и те, кого уже отправили домой: они продолжат лечение амбулаторно.

Напомним, что в детской областной больнице остаётся 16-летний подросток. В Москву среди прочих пациентов отправили и полуторамесячного малыша. Оба несовершеннолетних пациента пострадали при обрушении части дома на улице Щорса после обстрела.

Полуторамесячного малыша из Белгорода доставили в тяжёлом состоянии в Москву
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Больницы#Новости Белгорода#Минздрав#Раненые#Белгород#Андрей иконников#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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