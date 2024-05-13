В больницах Белгорода остаются 15 пострадавших при атаках ВСУ 12 мая

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В воскресенье, 12 мая, в Белгороде из-за атак ВСУ ранены 27 человек. Шестерых пострадавших отправили в федеральные клиники, в том числе в Москву.
Остальные, кому требуется стационарное лечение, остаются в медучреждениях Белгорода. Девять пациентов находятся в областной больнице, пятеро — в горбольнице № 2, один ребёнок — в детской областной больнице.
По словам министра Андрея Иконникова, все раненые находятся на разных этапах восстановления. Есть и те, кого уже отправили домой: они продолжат лечение амбулаторно.
Напомним, что в детской областной больнице остаётся 16-летний подросток. В Москву среди прочих пациентов отправили и полуторамесячного малыша. Оба несовершеннолетних пациента пострадали при обрушении части дома на улице Щорса после обстрела.