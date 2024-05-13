Минобороны: поражены РСЗО «Ураган», «Вампир» и хорватский RAK-SA-12

Добавим, что из РСЗО «Вампир» ВСУ часто атакуют Белгород. Реактивные снаряды по городу противник выпускал в том числе утром 12 мая, когда обрушилась часть дома на улице Щорса в Белгороде. 12 снарядов ПВО уничтожила и минувшим вечером. При повторном обстреле, напомним, погибли три человека.