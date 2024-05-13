Минобороны: поражены РСЗО «Ураган», «Вампир» и хорватский RAK-SA-12

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В Минобороны сообщили, что группировка «Север» улучшила тактическое положение на Харьковском направлении. Поражена живая сила и техника 125-й бригады теробороны в районе Волчанска, Нескучного, Липцев и Весёлого. Отражены пять контратак штурмовиков ВСУ в районе Глубокого и Тихого.
За день ВСУ потеряли до 250 бойцов, два танка, две бронированные машины, 17 автомобилей.
Помимо этого, поражены четыре РСЗО. В их числе — «Ураган», чешский «Вампир» и хорватский RAK-SA-12. Также поражены 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Стрела-10».
Добавим, что из РСЗО «Вампир» ВСУ часто атакуют Белгород. Реактивные снаряды по городу противник выпускал в том числе утром 12 мая, когда обрушилась часть дома на улице Щорса в Белгороде. 12 снарядов ПВО уничтожила и минувшим вечером. При повторном обстреле, напомним, погибли три человека.