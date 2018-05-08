Лучший инвестпроект выбирают для реализации на улице Королёва в Белгороде

Лучший инвестиционный проект будет реализован на территории корпуса № 1 площадки Королёва, 2а в Белгороде. Нежилое здание с кадастровым номером 31:16:0125023:638 находится в государственной собственности Белгородской области и входит в имущество региональной казны. Общая площадь корпуса составляет 12,8 тыс. кв. м.
Проект может содержать предложения по реконструкции объекта недвижимости или по его сносу и дальнейшему развитию площадки. В приоритете будут находиться проекты, которые направлены на создание комфортных условий для обеспечения деятельности компаний – резидентов площадки Королёва, 2а.
Инвестиционные проекты в виде презентации можно направлять до 9 июня 2018 года по электронному адресу: [email protected], [email protected]. Форму презентации можно найти здесь.