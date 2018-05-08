Лучший инвестпроект выбирают для реализации на улице Королёва в Белгороде

Проект может содержать предложения по реконструкции объекта недвижимости или по его сносу и дальнейшему развитию площадки. В приоритете будут находиться проекты, которые направлены на создание комфортных условий для обеспечения деятельности компаний – резидентов площадки Королёва, 2а.