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Лучший инвестпроект выбирают для реализации на улице Королёва в Белгороде

8 мая 2018, 15:16
Конкурс проводит Белгородский региональный ресурсный информационный центр.

Лучший инвестиционный проект будет реализован на территории корпуса № 1 площадки Королёва, 2а в Белгороде. Нежилое здание с кадастровым номером 31:16:0125023:638 находится в государственной собственности Белгородской области и входит в имущество региональной казны. Общая площадь корпуса составляет 12,8 тыс. кв. м.

Проект может содержать предложения по реконструкции объекта недвижимости или по его сносу и дальнейшему развитию площадки. В приоритете будут находиться проекты, которые направлены на создание комфортных условий для обеспечения деятельности компаний – резидентов площадки Королёва, 2а.

Инвестиционные проекты в виде презентации можно направлять до 9 июня 2018 года по электронному адресу: [email protected], [email protected]. Форму презентации можно найти здесь.

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