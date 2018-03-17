Белгород завалило снегом

Posted 17 марта 2018,, 20:05
Published 17 марта 2018,, 20:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Пока коммунальщики весь день в усиленном режиме расчищали дороги от снежных завалов, жители Белгорода радостно выкладывали в социальные сети суровые зимние пейзажи середины марта.
Стоит отметить, что подобную погоду в Белгороде обещают и завтра, 18 марта. Будет идти мокрый снег с порывами ветра до 16 м/с, на дорогах будет гололедица. Ночью температура воздуха опустится до 15 ° мороза, днем – 6-11° мороза.
18 марта на улицах Белгорода будут работать почти 100 единиц техники и более 300 рабочих МБУ «Управление Белгорблагоустройство».
Спасатели города призывают горожан быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности на дорогах.