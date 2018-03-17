Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта 2018,, 20:05

Published 17 марта 2018,, 20:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгород завалило снегом

17 марта 2018, 20:05
Как и обещали синоптики, 17 марта в Белгороде весь день шёл мокрый снег с порывами ветра до 20 м/с.

Пока коммунальщики весь день в усиленном режиме расчищали дороги от снежных завалов, жители Белгорода радостно выкладывали в социальные сети суровые зимние пейзажи середины марта.

Стоит отметить, что подобную погоду в Белгороде обещают и завтра, 18 марта. Будет идти мокрый снег с порывами ветра до 16 м/с, на дорогах будет гололедица. Ночью температура воздуха опустится до 15 ° мороза, днем – 6-11° мороза.

18 марта на улицах Белгорода будут работать почти 100 единиц техники и более 300 рабочих МБУ «Управление Белгорблагоустройство».

Спасатели города призывают горожан быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности на дорогах.

Фото сообщества «Авто Белгород» и пользователей социальной сети «ВКонтакте»

Материалы по теме
Непогода в Белгородской области может отразиться на урожае озимыхНепогоду эту мы переживемНепогода «Маланье» не страшна!
#Новости#Город#Фоторепортаж#Непогода#Непогода.ветер#Снег#Снегопад#Уборка снега
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18