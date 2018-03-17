Белгород завалило снегом

Стоит отметить, что подобную погоду в Белгороде обещают и завтра, 18 марта. Будет идти мокрый снег с порывами ветра до 16 м/с, на дорогах будет гололедица. Ночью температура воздуха опустится до 15 ° мороза, днем – 6-11° мороза.