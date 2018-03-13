Конкурс «Добрая раскраска» для юных художников проходит в Белгороде

Posted 13 марта 2018,, 11:00
Published 13 марта 2018,, 11:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Участниками творческого конкурса могут стать подростки из Белгорода и области старше 15 лет. Раскраски должны быть составлены на тему волонтёрства и добровольчества. Принимаются и индивидуальные, и коллективные работы.
Размер раскрасок – не более 210х297 мм. Работы обязательно должны быть выполнены в чёрно-белом варианте.
Отправить раскраски на конкурс можно до 31 июля включительно по адресу 308024, г. Белгород, ул. Архиерейская, 8, 2 этаж. Получатель – ассоциация социально значимых некоммерческих организаций «Доброе Белогорье».
К работе нужно прикрепить заявку, размещённую на сайте ассоциации, сообщает пресс-служба «Доброго Белогорья».