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Posted 13 марта 2018,, 11:00

Published 13 марта 2018,, 11:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Конкурс «Добрая раскраска» для юных художников проходит в Белгороде

13 марта 2018, 11:00
Победители получат дипломы, призы и сборник раскрасок с лучшими работами и указанием авторства.

Участниками творческого конкурса могут стать подростки из Белгорода и области старше 15 лет. Раскраски должны быть составлены на тему волонтёрства и добровольчества. Принимаются и индивидуальные, и коллективные работы.

Размер раскрасок – не более 210х297 мм. Работы обязательно должны быть выполнены в чёрно-белом варианте.

Отправить раскраски на конкурс можно до 31 июля включительно по адресу 308024, г. Белгород, ул. Архиерейская, 8, 2 этаж. Получатель – ассоциация социально значимых некоммерческих организаций «Доброе Белогорье».

К работе нужно прикрепить заявку, размещённую на сайте ассоциации, сообщает пресс-служба «Доброго Белогорья».

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