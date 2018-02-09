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Компьютерной грамотности начали обучать пенсионеров Белгорода

9 февраля 2018, 06:39
Занятия по курсу «Информационное пространство» будут проходить в течение месяца на базе школ на 27 территориях областного центра.

Обучение ведётся на двух уровнях – для начинающих и уверенных пользователей − учителями информатики. На уроках студенты узнают устройство компьютера, освоят работу с текстом, электронную почту, поисковые системы, социальные сети. Отдельное внимание во время занятий преподаватели уделят теме получения услуг в электронном виде. Пенсионеры обучатся записи к врачу или оплате коммунальных услуг через интернет, созданию личного кабинета Пенсионного фонда и регистрации на портале «Госуслуги».

По окончании обучения в марте состоится городской чемпионат по компьютерной грамотности, победитель которого станет участником областного ежегодного чемпионата по компьютерному многоборью среди представителей старшего поколения, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Университет «третьего возраста» существует в Белгороде с 2008 года. В этом учебном году на занятия записались почти 890 человек. Следующей темой обучения станет правовая грамотность.

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#Новости#Третий возраст#Университет третьего возраста#Компьютерная грамота#Город
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