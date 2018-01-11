«Мираторг» инвестировал в программу «Молодой специалист» более 4,4 млн рублей

Пилотная программа «Молодой специалист» запущена в августе 2016 года в Белгородской и Курской областях. Целью её реализации стало развитие перспективных сотрудников компании для оперативного замещения должностей менеджмента среднего звена, а также практическое обучение и подготовка к работе в агрохолдинге выпускников аграрных вузов. Выпускники отбираются из числа проходивших обучение по целевым программам, участников «Стипендиальной программы», студентов, хорошо зарекомендовавших себя в период прохождения практик и стажировок, а также молодых людей, закончивших обучение и успешно прошедших собеседование с экспертами компании. На период участия в программе они официально трудоустраиваются в штат компании в соответствии с полученной специальностью, получают заработную плату от 26 000 руб., обеспечиваются жильём, спецодеждой, питанием на производстве и доставкой корпоративным транспортом.