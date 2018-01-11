«Мираторг» инвестировал в программу «Молодой специалист» более 4,4 млн рублей

АПХ «Мираторг» – крупнейший работодатель в агропромышленном секторе. В компании в настоящий момент работает более 30 тыс. человек. Программа «Удвоение свиноводческого дивизиона», реализуемая агрохолдингом, позволит до 2023 года создать дополнительно ещё порядка 9000 рабочих мест. Часть из которых – руководящие позиции. Найти в регионах достаточное количество высококвалифицированных специалистов на замещение данных вакансий достаточно сложно. Поэтому компания «Мираторг» начала реализацию собственного проекта по подготовке кадрового резерва.
Пилотная программа «Молодой специалист» запущена в августе 2016 года в Белгородской и Курской областях. Целью её реализации стало развитие перспективных сотрудников компании для оперативного замещения должностей менеджмента среднего звена, а также практическое обучение и подготовка к работе в агрохолдинге выпускников аграрных вузов. Выпускники отбираются из числа проходивших обучение по целевым программам, участников «Стипендиальной программы», студентов, хорошо зарекомендовавших себя в период прохождения практик и стажировок, а также молодых людей, закончивших обучение и успешно прошедших собеседование с экспертами компании. На период участия в программе они официально трудоустраиваются в штат компании в соответствии с полученной специальностью, получают заработную плату от 26 000 руб., обеспечиваются жильём, спецодеждой, питанием на производстве и доставкой корпоративным транспортом.
Молодые специалисты проходят подготовку у лучших наставников из числа управленцев производства по индивидуальным планам развития. Приоритетными направлениями программы являются: ветеринария, генетика, животноводство. Длительность участия в программе «Молодой специалист» составляет от 3 до 12 месяцев в зависимости от степени сложности и ответственности должности, а также уровня подготовки специалиста.
За полтора года реализации программы в ней приняли участие 35 человек, 18 из которых уже стали ветеринарными врачами и начальниками производственных участков холдинга. Остальные по итогам прохождения подготовки также будут переведены на руководящие позиции в соответствии с выбранными специальностями.
Агрохолдинг «Мираторг» предоставляет специалистам, проявляющим упорство, трудолюбие и целеустремлённость в работе, прекрасные возможности для успешного карьерного роста и развития в компании. Программа «Молодой специалист» всего за 17 месяцев реализации прекрасно зарекомендовала себя в качестве инструмента подготовки управленческого резерва, а её итоги полностью оправдывают вложенные инвестиции.