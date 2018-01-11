Для антивирусных продуктов ESET доступна услуга аренды

Как сообщает пресс-служба компании, клиентам и партнёрам «Ростелекома» доступны корпоративные продукты с возможностью выбора количества защищаемых узлов и ежемесячной оплатой вместо высокого разового платежа.
На базе платформы «Ростелекома» доступны подписки на следующие версии бизнес-продуктов ESET NOD32:
• специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack;
• бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты ESET NOD32 Antivirus Business Edition;
• комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз ESET NOD32 Smart Security Business Edition;
• продукты для защиты почтовых серверов ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server, Linux / BSD / Solaris, IBM Lotus Domino или Kerio;
• продукты для защиты файловых серверов ESET File Security для Microsoft Windows Server или Linux / BSD / Solaris.
Сотрудничество с «Ростелекомом» позволит нам максимально упростить способ приобретения и лицензирования наших продуктов для корпоративных пользователей. Новая услуга доступна для компаний любого масштаба. Для корпоративных пользователей разработан гибкий функционал заказа ключей с возможностью изменять необходимое количество защищаемых устройств и рабочих станций. Алексей Косиченко директор департамента развития ESET Russia
Запуск совместного проекта с ESET стал частью партнёрской экосистемы «Ростелекома», задача которой в расширении спектра цифровых услуг и сервисов, а также обеспечения их безопасности. Платформа партнёрской экосистемы – это технологическая платформа, на которой партнёры «Ростелекома» могут размещать свои облачные программные продукты и предлагать их корпоративным и государственным клиентам. Платформа партнёрской экосистемы позволяет автоматизировать, ускорить и упростить подключение цифровых партнёрских сервисов в инфраструктуру оператора, который может сразу предложить их клиенту. Новое решение актуально как для действующих клиентов компании, так и для новых.
Запуск антивирусных продуктов ESET на облачной платформе «Ростелекома» стал новым этапом развития партнёрской экосистемы компании, которая позволяет компании предлагать клиентам не только собственные решения, но и от других ведущих игроков рынка. Развитие экосистемы выгодно всем участникам рынка: клиент получает большой выбор услуг «под ключ», партнёры – новые каналы реализации продуктов, а оператор – расширение спектра оказываемых услуг. Антон Салов директор продуктового офиса «Партнерские облачные услуги» ПАО «Ростелеком»