Для антивирусных продуктов ESET доступна услуга аренды

Запуск совместного проекта с ESET стал частью партнёрской экосистемы «Ростелекома», задача которой в расширении спектра цифровых услуг и сервисов, а также обеспечения их безопасности. Платформа партнёрской экосистемы – это технологическая платформа, на которой партнёры «Ростелекома» могут размещать свои облачные программные продукты и предлагать их корпоративным и государственным клиентам. Платформа партнёрской экосистемы позволяет автоматизировать, ускорить и упростить подключение цифровых партнёрских сервисов в инфраструктуру оператора, который может сразу предложить их клиенту. Новое решение актуально как для действующих клиентов компании, так и для новых.