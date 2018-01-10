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Спросить о качестве продуктов в Белгородской области можно по горячей линии

10 января 2018, 11:12
Ответы на звонки дают специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Они проконсультируют по правилам покупки и продажи пищевых продуктов, условиям их хранения и сроках реализации, нормативным требованиям, которые предъявляются к качеству и безопасности пищевой продукции.

Позвонить белгородцы могут до 15 января с 09:00 до 17:00 по телефону 8-800-222-04-31 или 31-65-01, 31-65-02, 31-65-03. Обеденный перерыв – с 12:00 до 12:45.

Кроме этого ведомство принимает жалобы по фактам обнаружения некачественных продуктов питания. Обращение можно отправить на электронный адрес: [email protected] или бумажным письмом по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, д. № 2.

В жалобе необходимо указать наименование пищевой продукции, место расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.

#Новости#Продукты питания#Горячая линия#Общество
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