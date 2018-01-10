Спросить о качестве продуктов в Белгородской области можно по горячей линии

Они проконсультируют по правилам покупки и продажи пищевых продуктов, условиям их хранения и сроках реализации, нормативным требованиям, которые предъявляются к качеству и безопасности пищевой продукции.
Позвонить белгородцы могут до 15 января с 09:00 до 17:00 по телефону 8-800-222-04-31 или 31-65-01, 31-65-02, 31-65-03. Обеденный перерыв – с 12:00 до 12:45.
Кроме этого ведомство принимает жалобы по фактам обнаружения некачественных продуктов питания. Обращение можно отправить на электронный адрес: [email protected] или бумажным письмом по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, д. № 2.
В жалобе необходимо указать наименование пищевой продукции, место расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.