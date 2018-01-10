Открытие гипермаркета «Стройландия»﻿ в Белгороде – уже в эту пятницу

Более 30 000 товаров для ремонта и стройки на площади более 5 000 квадратных метров. Больше не нужно искать. Всё для того, чтобы преобразить дом, есть в «Стройландии».
Огромный выбор обоев — от бумажных до «жидких», напольных покрытий — от линолеума до виниловых и пробковых полов, керамической плитки и мозаики, а также двери, лакокрасочная продукция, сантехника и товары для дома!
Являясь одним из ведущих DIY-ритейлеров, «Стройландия» старается учесть предпочтения жителей каждого города, в котором находятся магазины. Но для покупателей всех гипермаркетов «Стройландия», согласно опросам, проведённым в магазине, основными критериями являются ассортимент товара и цена.
Со «Стройландией» сэкономить несложно.
*Обратить внимание на товары под собственными торговыми марками (СТМ) - BAUPROFFE, VILLAGIO, ECODECOR, HomeProffe
* Пользоваться программами лояльности «Стройландии».
Клубная карта – больше покупаешь – меньше тратишь!
В честь открытия покупатели Белгорода могут получить Клубную карту в подарок! При этом они сразу получат 500 приветственных бонусов, которыми смогут оплатить до 10% стоимости своей покупки! Далее с каждой покупки будут начисляться бонусы, которыми можно оплатить уже до 99% покупок!
Карта «Новосёл» выдаётся тем, кто стал счастливым обладателем собственной квартиры или дома. На карте будут ждать от 10 до 25 тысяч бонусов, которыми можно оплатить до 10% покупки – неплохое подспорье для устройства семейного гнёздышка. Ну а когда подарочные бонусы закончатся, можно пользоваться картой «Новосёл» как и обычной Клубной картой — копить бонусы и оплачивать ими следующие покупки.
Карта «Опт» – это целая программа для тех, кто живёт ремонтом. Карта оформляется в оптовом отделе магазина совершенно бесплатно, при этом, кроме основной, пользователь получает ещё три дополнительные карты. Их можно раздать своим знакомым или коллегам, которые также будут пользоваться скидкой этого пользователя, и помогать копить бонусы, которыми можно оплатить до 99% следующих покупок.
Всех ждут по адресу:
Белгородский район, посёлок Северный, 1-ый, ул. Берёзовая, 1Б.
Телефон: 8-800-700-33-96 (звонок по России бесплатный).
Режим работы: с 8:00 до 20:00, без перерывов, без выходных.
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