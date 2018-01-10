Открытие гипермаркета «Стройландия»﻿ в Белгороде – уже в эту пятницу

Карта «Новосёл» выдаётся тем, кто стал счастливым обладателем собственной квартиры или дома. На карте будут ждать от 10 до 25 тысяч бонусов, которыми можно оплатить до 10% покупки – неплохое подспорье для устройства семейного гнёздышка. Ну а когда подарочные бонусы закончатся, можно пользоваться картой «Новосёл» как и обычной Клубной картой — копить бонусы и оплачивать ими следующие покупки.