150 килограммов вареников раздадут на Соборной площади в старый Новый год

В первый день фестиваля с 11:00 запланирована развлекательная программа, в том числе традиционные русские забавы, выступления клуба силового экстрима «Эра» и творческих коллективов Белгорода, а ещё конкурсы загадок и частушек, конкурсы на знание новогодних традиций и самого большого числа начинок для вареников.
В 12:15 начнётся бесплатная дегустация вареников. Для этого будет приготовлено около 150 кг этого блюда.
13 января на Соборной площади для жителей и гостей нашего города будут представлены на бесплатную дегустацию вареники со всевозможными начинками: как традиционные, так и [необычные] – с сырым яйцом, шашлыком, русской кашей. Это будет такой первый городской гастрономический фестиваль, который позволит сплотиться семьям и выйти на площадь, чтобы поучаствовать в одной из номинаций на самый вкусный вареник – можно будет проголосовать. В этом фестивале у нас будут участвовать стационарные предприятия общественного питания, конкурсная комиссия будет дегустировать блюда в различных номинациях: на самый маленький вареник «Малышок», на самый большой – «Богатырь», также «Пикантный вкус» и «Самая необычная начинка», «Вареник по-белгородски» и «Самый щедрый стол». Наталья Логвинова
заместитель начальника городского управления потребительского рынка
Вареник по-белгородски – это блюдо, изготовленное предприятием по уникальному рецепту. Собственная технология должна быть записана в технологическую карту.
Также запланирована бесплатная раздача травяного чая. Специально для этого организаторы заготовят столитровый самовар.
Награждение лучших гастрономических предприятий состоится в 15:30-16:00.
14 января, в последний день работы ярмарки на Соборной площади, будет проходить только продажа вареников.
Напомним, фестиваль вареников в Белгороде занял восьмое место в рейтинге лучших гастрономических фестивалей России зимы 2017-2018 гг.