150 килограммов вареников раздадут на Соборной площади в старый Новый год

13 января на Соборной площади для жителей и гостей нашего города будут представлены на бесплатную дегустацию вареники со всевозможными начинками: как традиционные, так и [необычные] – с сырым яйцом, шашлыком, русской кашей. Это будет такой первый городской гастрономический фестиваль, который позволит сплотиться семьям и выйти на площадь, чтобы поучаствовать в одной из номинаций на самый вкусный вареник – можно будет проголосовать. В этом фестивале у нас будут участвовать стационарные предприятия общественного питания, конкурсная комиссия будет дегустировать блюда в различных номинациях: на самый маленький вареник «Малышок», на самый большой – «Богатырь», также «Пикантный вкус» и «Самая необычная начинка», «Вареник по-белгородски» и «Самый щедрый стол». Наталья Логвинова