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150 килограммов вареников раздадут на Соборной площади в старый Новый год

10 января 2018, 15:11
13 и 14 января в Белгороде состоится гастрономический фестиваль вареников.

В первый день фестиваля с 11:00 запланирована развлекательная программа, в том числе традиционные русские забавы, выступления клуба силового экстрима «Эра» и творческих коллективов Белгорода, а ещё конкурсы загадок и частушек, конкурсы на знание новогодних традиций и самого большого числа начинок для вареников.

В 12:15 начнётся бесплатная дегустация вареников. Для этого будет приготовлено около 150 кг этого блюда.

13 января на Соборной площади для жителей и гостей нашего города будут представлены на бесплатную дегустацию вареники со всевозможными начинками: как традиционные, так и [необычные] – с сырым яйцом, шашлыком, русской кашей. Это будет такой первый городской гастрономический фестиваль, который позволит сплотиться семьям и выйти на площадь, чтобы поучаствовать в одной из номинаций на самый вкусный вареник – можно будет проголосовать. В этом фестивале у нас будут участвовать стационарные предприятия общественного питания, конкурсная комиссия будет дегустировать блюда в различных номинациях: на самый маленький вареник «Малышок», на самый большой – «Богатырь», также «Пикантный вкус» и «Самая необычная начинка», «Вареник по-белгородски» и «Самый щедрый стол». Наталья Логвинова

заместитель начальника городского управления потребительского рынка

Вареник по-белгородски – это блюдо, изготовленное предприятием по уникальному рецепту. Собственная технология должна быть записана в технологическую карту.

Также запланирована бесплатная раздача травяного чая. Специально для этого организаторы заготовят столитровый самовар.

Награждение лучших гастрономических предприятий состоится в 15:30-16:00.

14 января, в последний день работы ярмарки на Соборной площади, будет проходить только продажа вареников.

Напомним, фестиваль вареников в Белгороде занял восьмое место в рейтинге лучших гастрономических фестивалей России зимы 2017-2018 гг.

#Новости#Вареники#Город
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