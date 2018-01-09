Зять устроил стрельбу в доме тёщи в Старом Осколе

По предварительным данным, между мужем и женой произошёл конфликт. Позже супруг искал жену и зашёл к тёще. Там он произвёл не менее восьми выстрелов, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Старооскольскому городскому округу. Затем он выбросил пистолет.