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Зять устроил стрельбу в доме тёщи в Старом Осколе

9 января 2018, 15:58
Таким образом он хотел найти свою жену.

К правоохранителям обратилась 61-летняя жительница Старого Оскола. Она рассказала, что в её доме зять устроил стрельбу. 41-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

По предварительным данным, между мужем и женой произошёл конфликт. Позже супруг искал жену и зашёл к тёще. Там он произвёл не менее восьми выстрелов, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Старооскольскому городскому округу. Затем он выбросил пистолет.

Эксперты-криминалисты установили, что это газовый пистолет, переделанный кустарным способом под стрельбу боевыми патронами калибра 9 мм.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Угроза убийством» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия».

Сейчас он находится под домашним арестом.

Фото пресс-службы управления МВД России по Старооскольскому городскому округу

#Новости#Стрельба#Голосование по Конституции#Общество
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