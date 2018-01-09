Зять устроил стрельбу в доме тёщи в Старом Осколе

К правоохранителям обратилась 61-летняя жительница Старого Оскола. Она рассказала, что в её доме зять устроил стрельбу. 41-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
По предварительным данным, между мужем и женой произошёл конфликт. Позже супруг искал жену и зашёл к тёще. Там он произвёл не менее восьми выстрелов, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Старооскольскому городскому округу. Затем он выбросил пистолет.
Эксперты-криминалисты установили, что это газовый пистолет, переделанный кустарным способом под стрельбу боевыми патронами калибра 9 мм.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Угроза убийством» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия».
Сейчас он находится под домашним арестом.
Фото пресс-службы управления МВД России по Старооскольскому городскому округу