Весенние временные ограничения движения по федеральным дорогам отменены с этого года

С этого года временные ограничения движения в весенний период вводиться не будут. По информации Министерства транспорта России, сегодня норме соответствуют 80 % автодорог федерального значения. Этого удалось достичь благодаря 100 % финансированию содержания таких трасс с 2013 года, рассказали в Минтрансе России.