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Весенние временные ограничения движения по федеральным дорогам отменены с этого года

9 января 2018, 17:01
Такое решение приняли Министерство транспорта России и Федеральное дорожное агентство. Соответствующие изменения добавлены в приказ Минтранса России от 12 августа 2011 года № 211.

С этого года временные ограничения движения в весенний период вводиться не будут. По информации Министерства транспорта России, сегодня норме соответствуют 80 % автодорог федерального значения. Этого удалось достичь благодаря 100 % финансированию содержания таких трасс с 2013 года, рассказали в Минтрансе России.

Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям. Евгений Дитрих

первый заместитель Министра транспорта РФ

#Новости#Дорога#«Убитые» дороги-2018#Общество
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