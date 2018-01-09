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Белгород попал в десятку рейтинга городов для празднования Нового года

9 января 2018, 10:18
Возглавили рейтинг традиционно Москва и Санкт-Петербург.

Эксперты Федеральной пассажирской компании (ФПК) рассказали, что у россиян самыми популярными направлениями для отдыха в январские каникулы стали маршруты, связывающие отдельные уголки страны с центральными регионами.

Возглавили рейтинг городов для празднования Нового года Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также в первую десятку попали Нижний Новгород, Саратов, Брянск, Воронеж, Самара, Белгород и Ульяновск.

Помимо названных городов, большой популярностью пользуются железнодорожные туры в вотчину главных новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. По оценкам ФПК, до конца праздничных выходных более 3 тыс. взрослых и детей посетят Котлас и Кострому.

#Новости#Новый год#Санкт-петербург#Москва#Рейтинг#Общество
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