Белгород попал в десятку рейтинга городов для празднования Нового года

Помимо названных городов, большой популярностью пользуются железнодорожные туры в вотчину главных новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. По оценкам ФПК, до конца праздничных выходных более 3 тыс. взрослых и детей посетят Котлас и Кострому.