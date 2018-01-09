Белгород попал в десятку рейтинга городов для празднования Нового года

Эксперты Федеральной пассажирской компании (ФПК) рассказали, что у россиян самыми популярными направлениями для отдыха в январские каникулы стали маршруты, связывающие отдельные уголки страны с центральными регионами.
Возглавили рейтинг городов для празднования Нового года Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также в первую десятку попали Нижний Новгород, Саратов, Брянск, Воронеж, Самара, Белгород и Ульяновск.
Помимо названных городов, большой популярностью пользуются железнодорожные туры в вотчину главных новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. По оценкам ФПК, до конца праздничных выходных более 3 тыс. взрослых и детей посетят Котлас и Кострому.