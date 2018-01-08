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Что «натворили» журналисты ИА «Бел.Ру» в 2017 году

8 января 2018, 08:44
ИА «Бел.Ру» подводит итоги года и предлагает топ-10 лучших авторских работ.

16 декабря 2017 года

Татьяна Аушева: ЧОПы на свинокомплексах вызывают у нас бурю эмоций

Как африканская чума свиней проникла в Белгородскую область и чем это грозит нашему региону?

Автор: Сергей Егоров

05 декабря 2017 года

Статус – НЖ: как «Лиза Алерт» ищет пропавших людей в Белгородской области

Автор: Евгений Грицков

О том, как работает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Белгородской области, кто в нём состоит, и когда люди пропадают чаще всего.

30 ноября 2017 года

В яблочко: администрация Белгорода переедет в «Белгород Сити»

Автор: Евгений Грицков

Администрация Белгорода хочет переехать в комплекс «Белгород Сити», строительство которого планируется в юго-западном микрорайоне города. Проект представляет собой разрезанное на четыре части яблоко, которое при этом не теряет своей целостности.

30 октября 2017

О рыбаке и рыбке: на сколько потянет «клёвая» рыбалка в Белгородской области

Автор: Евгений Грицков

Расследование о том, где в Белгородской области можно бесплатно рыбачить и что для этого нужно.

30 октября 2017 года

В место тихого отдыха хотят превратить Центральный парк власти Белгорода

Автор: Сергей Егоров

О планах по развитию Центрального парка культуры и отдыха в Белгороде.

18 августа 2017 года

Каштаны в Белгороде пожирает каштановая минирующая моль

Автор: Елена Свиридова

Выясняются причины, по которым каштаны в Белгороде засыхают раньше времени. Мнения учёных на этот счёт и советы, как это исправить.

26 июня 2017 года

Покупатели новых квартир в таун-парке «Европа» рискуют остаться без жилья и без денег

Автор: Ирина Кошель

Цикл авторских материалов о банкротстве застройщика ООО «Белогорье Инвест-Строй».

16 мая 2017 года

Каков сад, таков и садовник: Виктор Городов о том, что гложет сердце «яблочного короля»

Автор: Валерия Чирах

О проблемах известного на всю Россию Корочанского плодопитомника

10 марта 2017 года

Год экологии на «Бел.Ру»: куда сдать батарейки, лампы, пластиковые бутылки, макулатуру и старую технику

Автор: Елена Свиридова

Корреспондент провёл собственное расследование и выяснил, где и за сколько в Белгороде можно сдать в переработку утильсырьё.

15 февраля 2017 года

Николай Забуга: Введение онлайн-касс вынуждает бизнес уходить в тень

О недоработках закона по введению онлайн-касс и проблемах, которые повлекло его принятие.

Автор: Сергей Егоров

#Новости#Итоги года#Общество
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