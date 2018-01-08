Что «натворили» журналисты ИА «Бел.Ру» в 2017 году

16 декабря 2017 года
Татьяна Аушева: ЧОПы на свинокомплексах вызывают у нас бурю эмоций
Как африканская чума свиней проникла в Белгородскую область и чем это грозит нашему региону?
Автор: Сергей Егоров
05 декабря 2017 года
Статус – НЖ: как «Лиза Алерт» ищет пропавших людей в Белгородской области
Автор: Евгений Грицков
О том, как работает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Белгородской области, кто в нём состоит, и когда люди пропадают чаще всего.
30 ноября 2017 года
В яблочко: администрация Белгорода переедет в «Белгород Сити»
Автор: Евгений Грицков
Администрация Белгорода хочет переехать в комплекс «Белгород Сити», строительство которого планируется в юго-западном микрорайоне города. Проект представляет собой разрезанное на четыре части яблоко, которое при этом не теряет своей целостности.
30 октября 2017
О рыбаке и рыбке: на сколько потянет «клёвая» рыбалка в Белгородской области
Автор: Евгений Грицков
Расследование о том, где в Белгородской области можно бесплатно рыбачить и что для этого нужно.
30 октября 2017 года
В место тихого отдыха хотят превратить Центральный парк власти Белгорода
Автор: Сергей Егоров
О планах по развитию Центрального парка культуры и отдыха в Белгороде.
18 августа 2017 года
Каштаны в Белгороде пожирает каштановая минирующая моль
Автор: Елена Свиридова
Выясняются причины, по которым каштаны в Белгороде засыхают раньше времени. Мнения учёных на этот счёт и советы, как это исправить.
26 июня 2017 года
Покупатели новых квартир в таун-парке «Европа» рискуют остаться без жилья и без денег
Автор: Ирина Кошель
Цикл авторских материалов о банкротстве застройщика ООО «Белогорье Инвест-Строй».
16 мая 2017 года
Каков сад, таков и садовник: Виктор Городов о том, что гложет сердце «яблочного короля»
Автор: Валерия Чирах
О проблемах известного на всю Россию Корочанского плодопитомника
10 марта 2017 года
Год экологии на «Бел.Ру»: куда сдать батарейки, лампы, пластиковые бутылки, макулатуру и старую технику
Автор: Елена Свиридова
Корреспондент провёл собственное расследование и выяснил, где и за сколько в Белгороде можно сдать в переработку утильсырьё.
15 февраля 2017 года
Николай Забуга: Введение онлайн-касс вынуждает бизнес уходить в тень
О недоработках закона по введению онлайн-касс и проблемах, которые повлекло его принятие.
Автор: Сергей Егоров