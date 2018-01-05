В Рождество в Белгороде ограничат движение транспорта

6 января с 23:00 и до окончания мероприятий запрещено останавливаться и оставлять автомобиль на улице Преображенской (от улицы Попова до улицы 50-летия Белгородской области), на улице Попова (от проспекта Славы до улицы Победы), на Гражданском проспекте (от улицы Н. Чумичова до улицы Попова), на улице Победы (от улицы Попова до Театрального проезда), на Театральном проезде (от улицы Победы до проспекта Славы).
7 января с 14:30 и до окончания мероприятий закроют движение транспорта по тем же улицам (улицу Попова перекроют от Преображенской до Победы), а также по Свято-Троицкому бульвару (от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области (по правой стороне) и от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда (по левой стороне).
Объехать район празднований можно по проспекту Б. Хмельницкого и улице Князя Трубецкого, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.