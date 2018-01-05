В Рождество в Белгороде ограничат движение транспорта

6 января с 23:00 и до окончания мероприятий запрещено останавливаться и оставлять автомобиль на улице Преображенской (от улицы Попова до улицы 50-летия Белгородской области), на улице Попова (от проспекта Славы до улицы Победы), на Гражданском проспекте (от улицы Н. Чумичова до улицы Попова), на улице Победы (от улицы Попова до Театрального проезда), на Театральном проезде (от улицы Победы до проспекта Славы).