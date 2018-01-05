Bel.ru
ГлавноеВсе новости

На месте тюрьмы в центре Белгорода может появиться памятник новомученикам

5 января 2018, 22:47
О таких планах рассказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн 5 января на пресс-конференции.

Мы выступили с инициативой, обратившись к областной Думе, сделать день памяти новомучеников белгородских. Почему это важно? Сейчас в обществе есть разные мнения по отношению к репрессиям, человеческим жертвам. Если мы не будем почитать новомучеников как жертв этих репрессий, если мы забудем о том, что миллионы жизней погибли в страшной мясорубке, когда люди от зависти, каких-то низменных своих мотивов писали доносы, по этим доносам арестовывали, расстреливали... Знаете, как бывало: сосед позарился на квартиру соседа в коммуналке, пишет донос, того арестовывают, и квартира освобождается. Бережное отношение к священному дару жизни формируется через нашу память, и мы не должны забывать новомучеников, которые ценой своей жизни засвидетельствовали свою веру. Иоанн

митрополит Белгородский и Старооскольский

По его словам, сейчас Белгородская митрополия совместно с администрацией города и, в частности, мэром Белгорода Константином Полежаевым прорабатывает проект об установлении на месте тюрьмы памятника новомученикам.

#Новости#День новомучеников и исповедников белгородский#Новомученики#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18