На месте тюрьмы в центре Белгорода может появиться памятник новомученикам

Мы выступили с инициативой, обратившись к областной Думе, сделать день памяти новомучеников белгородских. Почему это важно? Сейчас в обществе есть разные мнения по отношению к репрессиям, человеческим жертвам. Если мы не будем почитать новомучеников как жертв этих репрессий, если мы забудем о том, что миллионы жизней погибли в страшной мясорубке, когда люди от зависти, каких-то низменных своих мотивов писали доносы, по этим доносам арестовывали, расстреливали... Знаете, как бывало: сосед позарился на квартиру соседа в коммуналке, пишет донос, того арестовывают, и квартира освобождается. Бережное отношение к священному дару жизни формируется через нашу память, и мы не должны забывать новомучеников, которые ценой своей жизни засвидетельствовали свою веру. Иоанн