Два новых проекта, новый штат, повышенное качество

Когда пробовал трудоустроиться в «СтройМонтажПроект», даже не мог подумать, что этим наше знакомство не ограничится: уж очень специфичны проекты, которыми здесь занимаются, и совершенно не по моему профилю – коллектив компании проектирует и изготавливает пункты подготовки газа (ППГ). А перед новым годом, оказавшись по делам радом с их офисом на Бульваре Юности, встретил ребят, с которыми познакомился летом: они бойко грузили мебель в машину. Как оказалось, за полгода в компании произошло множество перемен: значительно пополнился штат, реализовано несколько интересных проекты, а ещё у них новоселье…
Пункт подготовки газа (ППГ) – это специальная установка, в которой производится подготовка газа перед его подачей в газовые турбины, компрессорные станции, котельные, газоперекачивающие агрегаты.
В ППГ газ может очищаться от капельной влаги и твёрдых примесей, проходить осушку, подогрев, там же измеряются его показатели – компонентный состав, калорийность, температура точки росы. Конструкция ППГ зависит от индивидуальных требований Потребителя.
Белгородский проектировщик идёт в ногу с динамически изменяющимся рынком. Проектирование и производство ведётся по стандартам, правилам и нормативам, установленным в России. При разработке учитываются область применения оборудования, условия эксплуатации, качество и состав исходного газа, тип и характеристики сопряжённых агрегатов. Задача проектировщика – выбрать и реализовать наиболее эффективный вариант проекта.
При разработке в специальной программе создают модель поведения газа при заданных условиях, после заказчику предлагается несколько методов решения задачи и совместно выбирается оптимальный вариант по степени сложности, срокам и стоимости реализации.
Летом компании не хватало кадров: над двумя сложными проектами трудились 18 человек, в конструкторском отделе было только два специалиста. Чтобы справиться с поставленными задачами приходилось работать сверхурочно, «прихватывая» выходные. Учитывая, что в это же время «на горизонте» появились ещё два проекта, кадровый вопрос стал для компании наиглавнейшим.
Сегодня в штате 32 человека. Тот же конструкторский отдел вырос до семи специалистов, укрепились отделы КИПиА и электрики.
Начальник отдела автоматизации Иван Чупахин пришёл работать в компанию в июле 2017 года. До этого девять лет проработал на крупном предприятии, но решил развиться в каком-то дополнительном направлении и сменить работу.
Количество проектов увеличивается. Начиная от проработки подбора оборудования, параллельно необходимо уделять время на текущие проекты, работать с поставщиком. Задача и перспектива, под которую меня взяли, – собственными силами закрыть направление автоматизации пунктов подготовки газа – от проектирования до подготовки в «железе». Мы станем ещё более гибкими, не будем зависеть от подрядчиков, это сократит и сроки реализации. Иван Чупахин
Руководитель дирекции реализации проектов компании Алексей Максимов рассказал, что пополнились специалистами все отделы. Куда-то взяли по одному – два человека, в конструкторский отдел пришло сразу пять.
Главное, чего удалось добиться, это на порядок повысили качество работ – и по подготовке документации, и по контролю качества – достигли серьёзного прогресса по всем направлениям. Но нам есть ещё куда расти, поэтому специалисты высокой квалификации требуются всегда. Алексей Максимов
В конструкторский отдел взяли «спецов» по металлоконструкциям, по трубопроводам и сосудам. Начальник отдела Андрей Веретнов рассказывает, что теперь коллектив разбит по специализациям, это позволяет производить более глубокую проработку проекта.
Когда ты универсален и всё делаешь сам – это хорошо, но нужно вникать во всё до последнего болта, а на это требуется время, которого нет. Сейчас же над проектом работает параллельно несколько человек, между собой взаимодействуют, что, естественно, сказалось на сокращении сроков проектирования. Команда подобралась хорошая – поддерживают друг друга и в работе, и отдыхают вместе. Андрей Веретнов
В предновогоднюю неделю коллектив «СтройМонтажПроекта» переехал в новый офис площадью 600 м2, расставшись со «старым», который был в три раза меньше.
А незадолго до новоселья завершили испытания и отгрузили два блочных ППГ – в Калининград и Елабугу (Татарстан).
Сегодня пункт подготовки газа, изготовленный для Прегольской ТЭС в Калининграде, установлен на фундамент и монтажная организация ведёт сборку технологических элементов оборудования, частично разобранных после заводских испытаний для удобства транспортировки. Размеры БППГ составляют 9 Х 24 м. В его составе две ступени очистки, подогреватели, регуляторы давления, узел учёта, рассчитанные на пропускную способность 106 000 нормальных метров кубических в час.
В Елабугу отправлен БППГ производительностью 8 240 нм3/ч, размеры модуля 3,5 Х 10,5 м. Как подчёркивают специалисты, не важно, насколько велик или мал по габаритам пункт подготовки газа, работы проектировщиков по своей важности и сложности абсолютно идентичны.
Сейчас идёт работа ещё над двумя крупными проектами – один будет завершён в январе, второй – в марте.
По штатному расписанию в компании должно быть 42 сотрудника, так что свободных вакансий ещё в достатке. «Новички» рассказывают, что работать здесь непросто, но интересно.
Я работал в энергетическом машиностроении, там у каждого была своя функция, занимаешься своей узкой частью. Здесь приходится касаться продаж, подготовки технических предложений, закупок. То есть, свой горизонт пришлось расширить. Постоянно погружаешься в работу с головой, приходится подстраиваться под динамичный рынок, и это мне нравится. Иван Чупахин
Иван окончил БГТУ им. В.Г. Шухова по направлению «Инженер по автоматизации технологических процессов и производств», магистерскую диссертацию защитил уже в НИУ «БелГУ», следующим летом хочет поступить в аспирантуру.
У меня дочке девять месяцев, поэтому решил повременить. Но образовываюсь дополнительно постоянно. Направление это активно развивается, не успеваешь учиться – уже нужно догонять. Если мы хотим быть на рынке, мы должны отвечать последним требованиям, соответствовать последнему слову техники. Радует, что руководство образование поощряет, обратная связь в этом есть. Иван Чупахин