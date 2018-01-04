Два новых проекта, новый штат, повышенное качество

Когда пробовал трудоустроиться в «СтройМонтажПроект», даже не мог подумать, что этим наше знакомство не ограничится: уж очень специфичны проекты, которыми здесь занимаются, и совершенно не по моему профилю – коллектив компании проектирует и изготавливает пункты подготовки газа (ППГ). А перед новым годом, оказавшись по делам радом с их офисом на Бульваре Юности, встретил ребят, с которыми познакомился летом: они бойко грузили мебель в машину. Как оказалось, за полгода в компании произошло множество перемен: значительно пополнился штат, реализовано несколько интересных проекты, а ещё у них новоселье…