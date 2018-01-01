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Автомобильная ёлка – в подарок старооскольцам

1 января 2018, 12:07
Автолюбители и правоохранители необычным образом поздравили жителей Старого Оскола с Новым годом.

Флешмоб «Ёлка» в преддверии праздника инициировал клуб автолюбителей Oskol Stelit.

Это уже не первый флешмоб, который мы организуем. Аналогичные предновогодние акции автолюбители совместно с УМВД проводят во многих городах. Мы тоже решили присоединиться. Обратились в наше УМВД и предложили провести флешмоб совместно. Нас поддержали, и всё получилось. Александр Шураев администратор автоклуба Oskol Stelit

Символ праздника состоял более чем из 70 автомобилей. Венчала автоель звезда, мерцающая спецсигналами машин дорожно-патрульной службы УМВД России по г. Старый Оскол.

Видео из сообщества 31 mvd в YouTube

#Новости#Умвд старого оскола#Автоель#Флешмоб#Голосование по Конституции#Общество
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