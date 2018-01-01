Автомобильная ёлка – в подарок старооскольцам

Флешмоб «Ёлка» в преддверии праздника инициировал клуб автолюбителей Oskol Stelit.
Это уже не первый флешмоб, который мы организуем. Аналогичные предновогодние акции автолюбители совместно с УМВД проводят во многих городах. Мы тоже решили присоединиться. Обратились в наше УМВД и предложили провести флешмоб совместно. Нас поддержали, и всё получилось. Александр Шураев администратор автоклуба Oskol Stelit
Символ праздника состоял более чем из 70 автомобилей. Венчала автоель звезда, мерцающая спецсигналами машин дорожно-патрульной службы УМВД России по г. Старый Оскол.
Видео из сообщества 31 mvd в YouTube