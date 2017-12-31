Как себя вести, чтобы не встретить новогоднюю party лицом в салате?

– Доказано, что если человек принимает алкоголь, он должен принимать одни и те же напитки. Это, конечно, касается не только новогодней ночи. Если же необходимо сменить напиток, не рекомендуется снижать градус. Шампанское и другие газированные напитки не очень полезны в том плане, что они содержат углекислый газ, который способствует лучшему всасыванию. Человек быстрее пьянеет. Чтобы предупредить нежелательные последствия, можно использовать различные препараты. Тот же активированный уголь – из расчёта 1 таблетка на 10 килограммов веса. Или другой абсорбирующий препарат. Он воспрепятствует всасыванию алкоголя.