Как себя вести, чтобы не встретить новогоднюю party лицом в салате?

– Николай Иванович, что происходит с организмом среднего россиянина, когда начинается период новогодних праздников?
– Они длятся у нас довольно долго, идёт перегрузка по питанию, по активности. Статистика показывает, что в новогодние каникулы увеличивается заболеваемость. По данным сотрудников скорой помощи и травмпунктов, количество травм вырастает в три раза.
– Что в основном становится причиной травм?
– Одни оказываются следствием применения петард и фейерверков. А это ожоги, другие повреждения. Приём алкогольных напитков способствует обморожению. У человека расширяются сосуды, он хуже воспринимает холод. Также травмы происходят во время падения. Особенно опасны черепно-мозговые травмы.
– Как подготовить себя к встрече Нового года, чтобы праздничные возлияния не привели к нежелательным эффектам?
– Перед встречей Нового года желательно не менять образ жизни. 31 декабря питание должно быть традиционно троекратное: завтрак, обед и ужин. Если человек будет соблюдать этот принцип, он меньше съест ночью. Также в течение дня нужно отдохнуть. Желательно вздремнуть не менее получаса, принять тонизирующий контрастный душ.
– Из чего должен состоять рацион в предновогодний день?
– В течение дня лучше принимать то, что содержит протеины, то есть белковую пищу. Можно скушать мясо, сыры. Мучные изделия лучше исключить. Они могут способствовать нарушению процессов пищеварения.
– Ваши рекомендации по наполнению праздничного стола.
– На новогоднем столе должны быть продукты, которые содержат большое количество овощей – салаты. Чем больше на столе окажется салатов, тем меньше человек сможет потом съесть горячего мясного, жирной пищи – того, что не совсем полезно для пищеварения. Салаты типа оливье уже относятся к жирным продуктам. Поэтому в большом количестве они нежелательны.
– Как поступать с алкоголем?
– Доказано, что если человек принимает алкоголь, он должен принимать одни и те же напитки. Это, конечно, касается не только новогодней ночи. Если же необходимо сменить напиток, не рекомендуется снижать градус. Шампанское и другие газированные напитки не очень полезны в том плане, что они содержат углекислый газ, который способствует лучшему всасыванию. Человек быстрее пьянеет. Чтобы предупредить нежелательные последствия, можно использовать различные препараты. Тот же активированный уголь – из расчёта 1 таблетка на 10 килограммов веса. Или другой абсорбирующий препарат. Он воспрепятствует всасыванию алкоголя.
– В какой момент лучше принимать эти препараты?
– Можно и до приёма алкоголя, и после – если возникло похмелье.
– Логичный вопрос: если ты не хочешь опьянеть, то зачем «подкладывать соломку» в виде абсорбента? Может быть, просто не пить много?
– Мы все понимаем, что человек должен пить умеренно. Но есть люди, которые в новогодние праздники такого принципа не придерживаются. И если человек знает за собой этот грех, что он не может удержаться – лучше подстраховаться, чтобы не закончить новогоднюю ночь в салате.
– Какие ещё меры можно принять, чтобы праздник прошёл без серьёзных эксцессов?
– Не надо забывать об аптечке. Нужно её перебрать и посмотреть, что там есть, потому что случаи бывают разные. Из-за петард, хлопушек можно получить ожоги, травму глаза. Поэтому в аптечке нужно иметь бинты, зелёнку, йод, противоожоговые средства. Необходимы противорвотные препараты, лекарства против диспепсии.
– Как нужно поступать, если ты уже пьёшь другие таблетки?
– Если человек принимает медикаментозные препараты, в аннотации к ним посмотреть, сочетаются ли они с приёмом алкоголя. В таких случаях лучше воздержаться.
– От алкоголя?
– Конечно. Возможны тяжёлые осложнения. Например, при приёме антидепрессантов сочетание со спиртным может вызвать гипертонический криз. Вообще нужно помнить, что приём алкоголя обостряет все хронические заболевания. По-хорошему, если человек страдает, например, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, заболеваниями органов брюшной полости, другими хроническими болезнями, ему лучше вообще избегать алкоголя. Можно заменить его полезными напитками – это соки, морсы, компоты, негазированные напитки. Есть люди, которые веселятся и без алкоголя.
– Что ещё можете посоветовать «хроникам»?
– Людям с хроническими заболеваниями я бы рекомендовал не засиживаться за столом. Прерваться, выйти на свежий воздух, прогуляться, посмотреть на фейерверки. А потом вернуться домой и лечь спать. Не нужно сбивать биологический ритм.