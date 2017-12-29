Вышел свежий номер газеты «Вести БелГУ»

– «В этом году мы стали сплочённее и добрее. Именно это помогло нам добиться успехов в реализации различных проектов вузовского, регионального, федерального и международного уровней» – в своей колонке на первой странице газеты ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин подвёл итоги деятельности, поздравил коллектив с наступающим Новым годом и пожелал как можно больше отдавать тепло своей души родным и близким и получать взамен их любовь, радоваться жизни и радовать других.