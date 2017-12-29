Вышел свежий номер газеты «Вести БелГУ»

– «Вуз, исполняющий мечты» – в Белгородском государственном университете подвели итоги Рождественского благотворительного марафона «Тёплым словом, добрым делом».
– «В этом году мы стали сплочённее и добрее. Именно это помогло нам добиться успехов в реализации различных проектов вузовского, регионального, федерального и международного уровней» – в своей колонке на первой странице газеты ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин подвёл итоги деятельности, поздравил коллектив с наступающим Новым годом и пожелал как можно больше отдавать тепло своей души родным и близким и получать взамен их любовь, радоваться жизни и радовать других.
– Университет успешно выступил на традиционной декабрьской всероссийской выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» в Москве. Разработки учёных НИУ «БелГУ» высоко оценила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
– В университете создан первый НИИ, Инжиниринговый колледж, математическая школа им. Софьи Ковалевской, психологическая школа, открыты 4 диссовета, получен статус автономного ВАКа и федеральной инновационной площадки, открыт амфитеатр в Ботаническом саду – главные достижения года в образовательной, научной, международной, воспитательной и хозяйственной деятельности представлены в новогоднем номере газеты.
На сайте студенческого портала НИУ «БелГУ» можно ознакомиться с материалами студенческой газеты «Nota Bene».
– В университете прошла Белгородская Международная Модель ООН. Она в девятый раз собрала студентов из белгородских вузов и других городов России. О том, какие вопросы решали новоявленные дипломаты, – в новом номере газеты.
– О кикбоксинге, его техниках, оружии и многом другом корреспонденту «NB» рассказала студентка 3 курса Юридического института НИУ «БелГУ», чемпионка мира и мастер спорта международного класса по кикбоксингу Анна Самыгина.
– Белорусский Дед Мороз с резиденцией в Беловежской пуще стал самым популярным новогодним персонажем сезона предстоящих праздников по результатам анализа посещений туристами. Корреспондент «NB» Илья Романов не упустил возможности и отправился в «сказочную» командировку в Беларусь, чтобы лично познакомиться с Зюзей и узнать, чем же покоряет добродушный старик туристов со всей планеты.
– В начале декабря студенты социально-теологического факультета, медики и будущие журналисты встретились с актёром, кинорежиссёром и писателем, журналистом Иваном Охлобыстиным. Известный актёр раскрыл секреты приготовления любимых блюд, поделился методами воспитания детей, а также рассказал, почему он мечтает стать сельским пьяницей. Самые интересные моменты творческой встречи – в видео «NB».