Белгородцы готовы брать новогодние живые ёлки в аренду

Евгений Савченко предложил белгородцам брать праздничные деревья в аренду. Весной использованные деревья высадят в городах Белгородской области. Губернатор надеется, что к 2025 году белгородцы перестанут покупать убитые деревья.
В преддверии новогодних праздников вопрос о том, покупать ёлку искусственную или настоящую и покупать ли её вообще, становится особенно актуальным. В связи с этим ИА «Бел.Ру» поинтересовалось у читателей, поддерживают ли они инициативу губернатора.
Оказалось, что большинство белгородцев готовы брать ёлки в аренду. Основное условие – адекватная стоимость. За инициативу высказались 38 % читателей. Примечательно, что именно цена вопроса больше повлияла на поддержку идеи, а не вред от нелегальной вырубки: вариант «Поддерживаю. Не будет массовой нелегальной вырубки деревьев, да и потом они принесут пользу» не выбрал ни один читатель.
По 25 % опрошенных хотят видеть в своих домах те самые мёртвые деревья, о которых говорил губернатор: кому-то больше нравятся срубленные деревья, а кому-то – искусственные ёлки.
13 % респондентов решили, что ёлку выгоднее покупать, а не арендовать.
Радует, что среди читателей «Бел.Ру» нет тех, кто не отмечает Новый год и не наряжает ёлку. Как оказалось, нет среди них и продавцов искусственных ёлок.
ИА «Бел.Ру» благодарит читателей за участие в опросе и предлагает принять участие в новом, актуальном после новогодних каникул. Где вы встретили Новый год? Расскажите о своём отдыхе на сайте информагентства в разделе «Голосование».