Белгородцы готовы брать новогодние живые ёлки в аренду

Оказалось, что большинство белгородцев готовы брать ёлки в аренду. Основное условие – адекватная стоимость. За инициативу высказались 38 % читателей. Примечательно, что именно цена вопроса больше повлияла на поддержку идеи, а не вред от нелегальной вырубки: вариант «Поддерживаю. Не будет массовой нелегальной вырубки деревьев, да и потом они принесут пользу» не выбрал ни один читатель.