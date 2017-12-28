За год в Белгородской области выявили 1551 литр контрафактного украинского алкоголя

Во время этих проверок отобрали и исследовали 639 образцов продуктов, 56 из них (42 пробы молочной продукции, 4 — мясной, 2 — плодоовощной, 3 пробы мёда и 5 других) оказались некачественными. В результате на нарушителей составили 339 протоколов и оштрафовали их на общую сумму 2,087 млн рублей.
Благодаря совместным усилиям региональных контрольно-надзорных органов, глав муниципальных администраций и общественных организаций за год составили 214 протоколов по нарушениям в сфере оборота алкоголя. Сумма штрафов составила 2,864 млн рублей (уплачено 2,419 млн рублей).
Кроме того, завели 149 административных дел из-за незаконного ввоза алкоголя из Украины, всего задержали 1551 литров такой продукции. На 1,985 млн рублей оштрафовали 88 должностных и юридических лиц, которые не предоставили декларации о розничной продаже алкогольной продукции.
Также ассоциация «Качество жизни» исследовала более 22 тысяч партий (1146 тысяч декалитров) спиртного. 95% партий выдали сертификат и знак соответствия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.