Bel.ru
ГлавноеВсе новости

За год в Белгородской области выявили 1551 литр контрафактного украинского алкоголя

28 декабря 2017, 18:11
Всего в 2017 году контрольно-надзорные органы области провели более 1100 проверок.

Во время этих проверок отобрали и исследовали 639 образцов продуктов, 56 из них (42 пробы молочной продукции, 4 — мясной, 2 — плодоовощной, 3 пробы мёда и 5 других) оказались некачественными. В результате на нарушителей составили 339 протоколов и оштрафовали их на общую сумму 2,087 млн рублей.

Благодаря совместным усилиям региональных контрольно-надзорных органов, глав муниципальных администраций и общественных организаций за год составили 214 протоколов по нарушениям в сфере оборота алкоголя. Сумма штрафов составила 2,864 млн рублей (уплачено 2,419 млн рублей).

Кроме того, завели 149 административных дел из-за незаконного ввоза алкоголя из Украины, всего задержали 1551 литров такой продукции. На 1,985 млн рублей оштрафовали 88 должностных и юридических лиц, которые не предоставили декларации о розничной продаже алкогольной продукции.

Также ассоциация «Качество жизни» исследовала более 22 тысяч партий (1146 тысяч декалитров) спиртного. 95% партий выдали сертификат и знак соответствия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

#Новости#Алкоголь#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18