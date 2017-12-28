За год в Белгородской области выявили 1551 литр контрафактного украинского алкоголя

Во время этих проверок отобрали и исследовали 639 образцов продуктов, 56 из них (42 пробы молочной продукции, 4 — мясной, 2 — плодоовощной, 3 пробы мёда и 5 других) оказались некачественными. В результате на нарушителей составили 339 протоколов и оштрафовали их на общую сумму 2,087 млн рублей.