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Праздничные акции в сети магазинов «КОНТИ»

28 декабря 2017, 19:46
Какой же праздник без сладостей? Накануне Нового года и Рождества сеть магазинов «КОНТИ» дарит своим любимым покупателям ещё больше выгоды при покупках в своих магазинах.

До конца января 2018 года действует акция «1+1». Купив один новогодний подарок - второй подарок бесплатно!

С 25 декабря покупателям фирменных магазинов «КОНТИ» предоставляется дополнительная привилегия в виде бонусных накопительных карт. Теперь делать покупки в сети магазинов «КОНТИ» стало ещё выгоднее.

Дополнительно к покупке будут начислены бонусные рубли, которые можно накапливать и распоряжаться ими, когда и на какие кондитерские изделия «КОНТИ» их потратить.

«СЕМЕЙНАЯ КАРТА КОНТИ» будет постоянно информировать о новинках, дегустациях, акциях и скидках в сети магазинов «КОНТИ».

В магазинах «КОНТИ» всегда самый широкий ассортимент фирменных сладостей, около 300 видов: конфеты, шоколад, шоколадные батончики, карамель, бисквитные торты, рулеты, пирожные, сложные десерты, тарталетки, зефир, вафельные изделия, печенье.

Самое время выбирать любимые сладости и становиться частью семьи «КОНТИ»! Подробности на www.konti.com

Адреса магазинов «КОНТИ» и графики работы ежедневно без перерывов и выходных:

· Магазин №1. 305000, г. Курск, ул. Золотая, 13, тел. 8-4712-73-02-34.

с 9 ч до 20ч

· Магазин №2. 305000, г. Курск, ул. Ленина, 20, тел. 8-4712-73-09-23,

с 9 до 21 ч

· Магазин №3. 305004, г. Курск, ул. Карла Маркса, 8, ТЦ «Северный»,

с 8 до 18 ч

· Магазин №4. 308009, г. Белгород, ул. Попова, 17, ТЦ «Автоград», тел. 8-910-327-10-50, с 9 до 20 ч.


#Новости#Сладости#Общество
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