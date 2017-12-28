Праздничные акции в сети магазинов «КОНТИ»

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С 25 декабря покупателям фирменных магазинов «КОНТИ» предоставляется дополнительная привилегия в виде бонусных накопительных карт. Теперь делать покупки в сети магазинов «КОНТИ» стало ещё выгоднее.
Дополнительно к покупке будут начислены бонусные рубли, которые можно накапливать и распоряжаться ими, когда и на какие кондитерские изделия «КОНТИ» их потратить.
«СЕМЕЙНАЯ КАРТА КОНТИ» будет постоянно информировать о новинках, дегустациях, акциях и скидках в сети магазинов «КОНТИ».
В магазинах «КОНТИ» всегда самый широкий ассортимент фирменных сладостей, около 300 видов: конфеты, шоколад, шоколадные батончики, карамель, бисквитные торты, рулеты, пирожные, сложные десерты, тарталетки, зефир, вафельные изделия, печенье.
Самое время выбирать любимые сладости и становиться частью семьи «КОНТИ»! Подробности на www.konti.com
Адреса магазинов «КОНТИ» и графики работы ежедневно без перерывов и выходных:
· Магазин №1. 305000, г. Курск, ул. Золотая, 13, тел. 8-4712-73-02-34.
с 9 ч до 20ч
· Магазин №2. 305000, г. Курск, ул. Ленина, 20, тел. 8-4712-73-09-23,
с 9 до 21 ч
· Магазин №3. 305004, г. Курск, ул. Карла Маркса, 8, ТЦ «Северный»,
с 8 до 18 ч
· Магазин №4. 308009, г. Белгород, ул. Попова, 17, ТЦ «Автоград», тел. 8-910-327-10-50, с 9 до 20 ч.