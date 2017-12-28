Нейро-ортопедический центр «Поколение» открылся в Белгороде

Каждый житель Белгородский области имеет право, чтобы быть счастливым, и каждый понимает, что невозможно быть счастливым без сохранения здоровья. Я сегодня утром проснулся, пошёл делать зарядку и первый сигнал, который я получил от организма – боль в спине. Поговорил с отцом – у него практически то же самое – лёгкая боль в спине. У многих проблемы с суставами, у кого-то локоть, у кого-то колено, шея. Я уверен, что теперь здесь жителям Белгородской области будет оказана очень правильная и своевременная помощь. Для этого мы привезли сюда отличное оборудование мирового уровня, лучших медиков, опытных специалистов обслуживающего персонала. Как во всех медцентрах «Поколение», в новом центре ветеранов и детей из малоимущих семей будем обслуживать бесплатно. Андрей Скоч депутат Госдумы РФ, руководитель фонда «Поколение»