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Нейро-ортопедический центр «Поколение» открылся в Белгороде

28 декабря 2017, 18:36
Новый пятиэтажный медцентр располагается на территории второй городской больницы по улице Губкина. Это первый специализированный стационар в системе негосударственного здравоохранения в регионе.

Здесь будет организовано оказание медпомощи замкнутого цикла за максимально короткое время. Процесс диагностики патологии переходит в консервативное или оперативное лечение и заканчивается реабилитацией.

Услуги, которые будут оказывать в центре, очень востребованы жителями области. У нас в листе ожидания около четырёх тысяч белгородцев, которые нуждаются в нейро-ортопедической поддержке. Ранее жители региона получали такого рода помощь в мегаполисах, а сегодня благодаря фонду «Поколение» такая возможность появляется здесь. Евгений Савченко губернатор Белгородской области

В новом центре будет организовано оказание медпомощи замкнутого цикла за максимально короткое время. Процесс диагностики патологии переходит в консервативное или оперативное лечение и заканчивается реабилитацией. Новое медучреждение станет центром амбулаторной хирургии или хирургии «одного дня», где будут внедрены самые современные технологии диагностики, микрохирургии, эндовидеохирургии, роботохирургии, интраоперационной навигации и мониторинга.

Приоритетные направления работы: высокотехнологичные вмешательства на всех отделах позвоночника, хирургия кисти и стопы, эндоскопическая хирургия коленного, плечевого и прочих мелких суставов, реабилитация в раннем послеоперационном и промежуточном периоде.

В центре планируется обеспечить амбулаторный приём в среднем 50 тысяч посещений в год и проведение около тысячи высокотехнологичных операций в год. Общая численность работающих составит около 100 человек, из которых 75% – медицинский персонал. Для пребывания пациентов здесь будут оборудованы двух- и одноместные палаты.

Каждый житель Белгородский области имеет право, чтобы быть счастливым, и каждый понимает, что невозможно быть счастливым без сохранения здоровья. Я сегодня утром проснулся, пошёл делать зарядку и первый сигнал, который я получил от организма – боль в спине. Поговорил с отцом – у него практически то же самое – лёгкая боль в спине. У многих проблемы с суставами, у кого-то локоть, у кого-то колено, шея. Я уверен, что теперь здесь жителям Белгородской области будет оказана очень правильная и своевременная помощь. Для этого мы привезли сюда отличное оборудование мирового уровня, лучших медиков, опытных специалистов обслуживающего персонала. Как во всех медцентрах «Поколение», в новом центре ветеранов и детей из малоимущих семей будем обслуживать бесплатно. Андрей Скоч депутат Госдумы РФ, руководитель фонда «Поколение»

По православному обычаю, новый центр был освящён митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном.

#Новости#Нейро-ортопедический центр#Фонд поколение андрея скоча#Губернатор белгородской области евгений савченко#Владыка иоанн#Город
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