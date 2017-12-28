500 млн рублей займёт Старооскольский горокруг у Белгородской области

Администрация Старооскольского горокруга возьмёт кредит в 500 млн рублей из бюджета Белгородской области. Кредит предоставят на 3 года с уплатой процентов за пользование заёмными денежными средствами по ставке 0,1% годовых.
Также совет депутатов горокруга дал согласие окружной администрации на получение кредита из федерального бюджета по договору с управлением Федерального казначейства по Белгородской области. Кредит предоставят на пополнение остатка средств на счёте бюджета округа с лимитом на кредитные средства в сумме 236,8 млн рублей на срок, не превышающий 90 календарных дней. Оплата за пользование кредитом – 0,1% годовых, если сумму вернут не позднее 25 ноября 2018 года, сообщает «Интрефакс».
На 2018 год бюджет горокруга утвердили по доходам в сумме 6,75 млрд рублей, по расходам – 7 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит – 258,8 млн рублей, или 3,7% от расходов.