500 млн рублей займёт Старооскольский горокруг у Белгородской области

Также совет депутатов горокруга дал согласие окружной администрации на получение кредита из федерального бюджета по договору с управлением Федерального казначейства по Белгородской области. Кредит предоставят на пополнение остатка средств на счёте бюджета округа с лимитом на кредитные средства в сумме 236,8 млн рублей на срок, не превышающий 90 календарных дней. Оплата за пользование кредитом – 0,1% годовых, если сумму вернут не позднее 25 ноября 2018 года, сообщает «Интрефакс».