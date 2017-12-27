Предприятия Белгородской области вернули 62 млн рублей налогов в региональный бюджет

В департаменте экономразвития Белгородской области провели 19 заседаний с участием представителей органов исполнительной власти региона, территориальных представительств федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, госучреждений и общественных организаций.
Члены комиссии рассмотрели деятельность 84 предприятий, у которых образовалась задолженность по обязательным платежам в бюджет.
В 49 случаях выявили факты возможного уклонения от уплаты налогов и от погашения долгов по зарплате. Материалы по этим компаниям направили в правоохранительные органы, в результате возбудили девять уголовных дел.
Благодаря работе комиссии, предприятия погасили долги по налогам на сумму 61,6 млн рублей, в том числе 35,2 млн рублей в консолидированный бюджет области, а также предотвратили банкротство 27 организаций. На добанкротной стадии компании выплатили 54,3 млн рублей долгов по зарплате, а предприятия-банкроты — 28,6 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального департамента экономразвития.