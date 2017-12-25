Вышел в свет декабрьский номер глянцевого журнала «STYLE Гид Инфо»

Поздравления от руководителей ведущих компаний города. Статья о победе сети «7 Часов» на всероссийском конкурсе «Лучший мерчадайзинг». Отчёт о IT-событии года от компании CSN.
Татьяна Петрова, руководитель нового салона «Акцент на двери», рассказала об идее создания салона люкс-сегмента. Алена Масалова, руководитель салона Viva Bene, поделилась сказочной подборкой зимней мебели made in Italy, лекарством от плохого настроения и неуютных интерьеров. Светлана Малькова, архитектор-дизайнер, представила свой новый проект – загородный гостевой дом, призванный дарить невероятные ощущения уединения с природой и чувство спокойствия.
Также в декабрьском номере отчёты с автомобильных презентаций брендов MAZDA, KIA, LADA. Отчёт о празднике «Нового радио» в Белгороде. Гороскоп, колонка путешественника.
Марианна Богданова, дизайнер интерьеров, Сергей Ветренко, руководитель салона авторской мебели LEMAX, Юлия Белоусова, коммерческий директор «МИР красок», в специальном проекте раскрыли тему эклектики в интерьере. А дизайнер Елена Безбородова рассказала об истории всемирно известного итальянского бренда SCAVOLINI – настоящего совершенства с побережья Пезаро.
Супермаркет домашнего текстиля «Белла Ноче» представил множество идей новогодних подарков. Надежда Пантелеева, художник-декоратор, рассказала о процессе создания дизайнерской одежды. Имидж-лаборатория «Персона» и «Студия 2000» раскрыли секретов безупречного образа для новогодней ночи. О создании новогоднего макияжа рассказали стилисты-визажисты Татьяна Назарова и Ольга Галич. А новый терапист Bali Spa рассказал о том, как восстановить силы и энергию для новых свершений в 2018 году.