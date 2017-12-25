Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Вышел в свет декабрьский номер глянцевого журнала «STYLE Гид Инфо»

25 декабря 2017, 19:04
В новом номере:

Поздравления от руководителей ведущих компаний города. Статья о победе сети «7 Часов» на всероссийском конкурсе «Лучший мерчадайзинг». Отчёт о IT-событии года от компании CSN.

Татьяна Петрова, руководитель нового салона «Акцент на двери», рассказала об идее создания салона люкс-сегмента. Алена Масалова, руководитель салона Viva Bene, поделилась сказочной подборкой зимней мебели made in Italy, лекарством от плохого настроения и неуютных интерьеров. Светлана Малькова, архитектор-дизайнер, представила свой новый проект – загородный гостевой дом, призванный дарить невероятные ощущения уединения с природой и чувство спокойствия.

Также в декабрьском номере отчёты с автомобильных презентаций брендов MAZDA, KIA, LADA. Отчёт о празднике «Нового радио» в Белгороде. Гороскоп, колонка путешественника.

Марианна Богданова, дизайнер интерьеров, Сергей Ветренко, руководитель салона авторской мебели LEMAX, Юлия Белоусова, коммерческий директор «МИР красок», в специальном проекте раскрыли тему эклектики в интерьере. А дизайнер Елена Безбородова рассказала об истории всемирно известного итальянского бренда SCAVOLINI – настоящего совершенства с побережья Пезаро.

Супермаркет домашнего текстиля «Белла Ноче» представил множество идей новогодних подарков. Надежда Пантелеева, художник-декоратор, рассказала о процессе создания дизайнерской одежды. Имидж-лаборатория «Персона» и «Студия 2000» раскрыли секретов безупречного образа для новогодней ночи. О создании новогоднего макияжа рассказали стилисты-визажисты Татьяна Назарова и Ольга Галич. А новый терапист Bali Spa рассказал о том, как восстановить силы и энергию для новых свершений в 2018 году.

#Новости#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18