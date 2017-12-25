Вышел в свет декабрьский номер глянцевого журнала «STYLE Гид Инфо»

Супермаркет домашнего текстиля «Белла Ноче» представил множество идей новогодних подарков. Надежда Пантелеева, художник-декоратор, рассказала о процессе создания дизайнерской одежды. Имидж-лаборатория «Персона» и «Студия 2000» раскрыли секретов безупречного образа для новогодней ночи. О создании новогоднего макияжа рассказали стилисты-визажисты Татьяна Назарова и Ольга Галич. А новый терапист Bali Spa рассказал о том, как восстановить силы и энергию для новых свершений в 2018 году.