Новогодняя сказка на Корочанской вновь радует белгородцев

Заразиться новогодним настроением можно, проезжая мимо дома 412 на ул. Корочанской. Яркими огоньками сияет не только дом, но и инсталляции рядом с ним. Прохожих и водителей радуют снеговик, Дедушка Мороз на воздушном шаре и даже Баба-яга. Не обошлось и без символа наступающего года – собаки.