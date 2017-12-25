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Новогодняя сказка на Корочанской вновь радует белгородцев

25 декабря 2017, 11:13
Самый нарядный дом Белгорода этой зимой вновь засиял огоньками.

Заразиться новогодним настроением можно, проезжая мимо дома 412 на ул. Корочанской. Яркими огоньками сияет не только дом, но и инсталляции рядом с ним. Прохожих и водителей радуют снеговик, Дедушка Мороз на воздушном шаре и даже Баба-яга. Не обошлось и без символа наступающего года – собаки.

Напомним, что в январе этого года Игорь Ходырев, хозяин дома, завоевал первое место в конкурсе «Серебряное Белогорье» за лучшее праздничное оформление частного дома.

Фотографии Юрия Бограда (из паблика «Подслушано в Белгороде»)

#Новости#Новый год#Дед мороз#Праздничное оформление#Дом#Серебряное Белогорье#Ул. корочанская#Фоторепортаж#Общество
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