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5 января в Белгороде проведут «ФотоКвест»

25 декабря 2017, 18:22
Горожан приглашают поучаствовать в соревновании с элементами фотоконкурса и городского ориентирования.

На «Январский ФотоКвест – 2018» белгородцы смогут «прокачать» свои навыки в искусстве фотографии, проявить фантазию и почувствовать командный дух, а также по-новому взглянуть на родной город.

В мероприятии могут участвовать команды до пяти человек, один из которых будет фотографировать, а остальные – генерировать идеи. На выполнение заданий дадут 4 часа. Стоимость участия – 200 рублей с человека. Регистрировать участников будут непосредственно перед квестом, в 10:00, в Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина на Попова, 69. В фототехнике должна быть чистая карта памяти, сообщает пресс-служба галереи.

Победителей наградят дипломами, сертификатами и призами, их вручат вечером, в 17:30.

Подробнее узнать об акции и подать заявку можно в галерее, а также по телефону (4722) 31-35-36 и по электронной почте [email protected].

#Новости#Галерея собровина#Фотоквест#Город
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