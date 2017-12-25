5 января в Белгороде проведут «ФотоКвест»

В мероприятии могут участвовать команды до пяти человек, один из которых будет фотографировать, а остальные – генерировать идеи. На выполнение заданий дадут 4 часа. Стоимость участия – 200 рублей с человека. Регистрировать участников будут непосредственно перед квестом, в 10:00, в Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина на Попова, 69. В фототехнике должна быть чистая карта памяти, сообщает пресс-служба галереи.