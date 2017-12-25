319 тысяч рублей долга решили погасить белгородцы после встречи с судебными приставами

Общероссийский день приёма граждан прошёл в День Конституции, 12 декабря. Белгородцы спрашивали приставов о решениях судов, об алиментах, штрафах ГИБДД, списании денег со счетов должников. Также жители узнали, есть ли у них задолженность.
Приставы встречались с гражданами лично и принимали письменные заявления от них. По итогам мероприятия 42 человека решили погасить задолженности на общую сумму 319 тыс. рублей.
Всего к судебным приставам 12 декабря обратились 375 граждан, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.