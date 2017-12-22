Борис Титов баллотируется в президенты

Борису Титову принадлежит большая часть компании «Абрау-Дюрсо», производящей шампанские вина. До 2012 года он руководил советом директоров предприятия, потом стал уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Титов — один из создателей партии «Правое дело» (ушёл из неё в 2011 году, вернулся в 2016-м), ставшей позже «Партией Роста». На выборах в Государственную Думу в 2016 году партия набрала 1,29% голосов — её кандидаты не прошли в парламент.