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Борис Титов баллотируется в президенты

22 декабря 2017, 09:42
Бизнес-омбудсмен будет участвовать в выборах от «Партии Роста».

По словам кандидата от бизнес-сообщества, он представляет «некрикливую оппозицию» и предлагает «рост на основе стабильности». Борис Титов считает, что такое было возможно ещё 100 лет назад, во время деятельности Петра Столыпина. Титов уже представлял Владимиру Путину «Стратегию Роста» — экономическую программу возглавляемого им Столыпинского клуба, её же он будет продвигать на выборах.

Борису Титову принадлежит большая часть компании «Абрау-Дюрсо», производящей шампанские вина. До 2012 года он руководил советом директоров предприятия, потом стал уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Титов — один из создателей партии «Правое дело» (ушёл из неё в 2011 году, вернулся в 2016-м), ставшей позже «Партией Роста». На выборах в Государственную Думу в 2016 году партия набрала 1,29% голосов — её кандидаты не прошли в парламент.

О выдвижении уже заявили Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин. В президентских выборах также планируют участвовать Алексей Навальный, Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак, Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Полонский, Екатерина Гордон, Андрей Богданов, Елена Семерикова, сообщает портал NEWSru.com.

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