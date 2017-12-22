Белгородцы прошли 250 километров по горному Алтаю за 23 дня

В такой поход ещё никто не ходил из Белгородской области. Шестая категория сложности – максимальная, и чтобы пойти в такой поход, нужно пройти все категории с первой по пятую. Я работаю на кафедре 15 лет, и семь из них мы с нуля готовили команду, способную преодолевать такие маршруты. Сергей Рыльский