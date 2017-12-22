Белгородцы прошли 250 километров по горному Алтаю за 23 дня

Руководил группой доцент кафедры спортивных дисциплин НИУ «БелГУ» Сергей Рыльский. Он рассказал ИА «Бел.Ру», как проходил поход.
В такой поход ещё никто не ходил из Белгородской области. Шестая категория сложности – максимальная, и чтобы пойти в такой поход, нужно пройти все категории с первой по пятую. Я работаю на кафедре 15 лет, и семь из них мы с нуля готовили команду, способную преодолевать такие маршруты. Сергей Рыльский
Начали маршрут 4 августа, к конечной точке пришли 26-го. В ста километрах не было ни одного населённого пункта. Преодолеть пришлось многое: камнепад, в некоторых местах снега навалило по пояс, ночью морозы. Не обошлось без травм, правда, небольших – кому-то камень в грудь попал, кому-то вышибло зуб.
Около 25 препятствий прошли, четыре перевала. Поднялись на высшую точку Южно-Чуйского хребта – гору Ирбисту. Её высота – 3967 метров над уровнем моря. Две девушки выполнили норматив мастеров спорта. Новый поход планируем куда-нибудь на Камчатку или в Забайкалье в 2018 или 2019 году. Сергей Рыльский
В команду из девяти человек входили семь белгородцев и два спортивных туриста из Нижнего Тагила. 15-16 декабря судейская коллегия подвела итоги года и назвала лучших в 2017 году. Пройденные маршруты оцениваются по нескольким показателям: сложность, новизна, безопасность, напряжённость, полезность. Победителям белгородцы уступили в итоге только по одному показателю – новизне маршрута. Победители из Башкортостана выбрали нехоженый маршрут в районе Муяканского и Северо-Муйского хребтов в Забайкалье.