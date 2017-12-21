Сборная села Никольское поедет на фестиваль «КиВиН» от Белгородской области

За победу в юбилейном пятом сезоне областной лиги боролись пять команда: Сборная села Никольское, заправщики из «Полного бака», студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права «Такси»,представители Белгородского государственного национального исследовательского университета «Сборная барона фон Шнапса»и Сборная БФ МГУ ПС им. Николая Первого. Командам предстояло сыграть четыре конкурса: приветствие, разминку, СТЭМ и музыкальное домашнее задание.
В первом конкурсе команды в очередной раз знакомились со зрителем и объясняли, почему именно они должны стать чемпионами. Таксистыпосчитали, что победа позволит им казаться круче, ведь титул чемпиона «БелОблСмеха» — это престижно. На сцену они вышли как сборная России по футболу — за ручку с детьми, а позже начали шутить о популярном ток-шоу «Битва экстрасенсов».
—Ребят, вы что творите, вы зачем детей на сцену вывели? Ты почему спиной к залу стоишь?
— Вообще-то в зале моя сидит.
— Ой, а с каких это пор мы свою маму так пафосно называем?
Сборная барона фон Шнапса решила усилиться перед финалом и пригласила сестру и маму одной из кавээнщиц. Конечно, юмор команды не обошёлся и без национального колорита:
— Зачем вы взяли мои чёрные колготки?
— Для кого чёрные, а для кого-то телесные.
Сборная села Никольское последовала примеру соперника. Не так давно их поселение приобрело статус посёлка городского типа, и теперь игроки смогли позволить позвать к себе в команду известного в Белгороде стенд-ап комика Александра Щербака. «Полный бак» в очередной раз шутил о нелёгкой профессии заправщика, показывал миниатюры с фикусом и пытался разблокировать новый Iphone X. Сборная БФ МГУ ПС им. Николая Первогостанцевала лезгинку под популярную музыку, представила, как будет выглядеть выступление российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры 2018 под нейтральным флагом.
Привлекать в игру участников со стороны продолжили и в СТЭМе.Никольское пригласило поучаствовать в конкурсе заслуженного артиста Республики Крым Даниила Калатуру. В образе примадонны российского шоу-бизнеса Аллы Пугачёвой он помог команде выступить на импровизированном концерте в никольском Доме культуры.
—Нам же ещё домашку играть.
— Я тебя умоляю! (обращаясь к ведущему) Мальчик, кубок принеси.
«Полный бак»решили представить новый проект «Жирушка» в противовес известному в Белгороде фитнес-челленджу «Правильная сушка». Ребята демонстрировали базовые упражнения и даже вывели на сцену связанного куратора сушки Юрия Жимова.
— Но у меня же будет большая попа?
—А для кого мы придумали тверк?
— Но у меня же будет большая грудь? Секундочку, у меня будет большая грудь, наконец-то.
Сборная БФ МГУ ПС им. Николая Первого провели первое в Белгороде вечернее шоу. В качестве гостя они пригласили ведущего лиги Андрея Шубного.
— Андрей, что вы выберете: Ивня или Майами?
— Ивня.
—Ивня или Top Stand Up?
— Top stand up в Ивне.
«Такси»пофантазировали на тему расставания. Девушка решила бросить парня, который никак не мог этого понять, и попросила персонал ресторана подыграть ей. Сборная барона фон Шнапса показали встречу ребёнка и Деда Мороза.
В музыкальном конкурсе заправщики представили альтернативную сказку «Репка»:
—Эй, дед, ты что пытаешься репку вытащить?
— Вообще-то я мешок тащу.
— Этому спортбару уже ничего не поможет.
Сборная села Никольское превратила сцену в настоящий бойцовский ринг и представила неравный бой между среднестатистическим россиянином и Новым годом. Железнодорожники отметили Новый год в компании команд, не дошедших до финала, и членов жюри. За«Такси» вышел сын главного редактора лиги Александра Попова Николай. Сначала команда хотела отомстить за все вырезанные шутки, но передумала и показала свою версию «Гарри Поттера». Шнапсы представили, какой была бы жизнь советских доярок, если бы у них был Instagram.
Чемпионом сезона стала Сборная села Никольское, теперь команда отправится в город Сочи на Международный зимний фестиваль «КиВиН».