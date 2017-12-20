Юбилейный магазин X5 Retail Group открылся в России

Не забыли в «Пятёрочке» и о специальных программах и скидках для покупателей. Так, при покупке от 555 рублей можно бесплатно получить карту постоянного покупателя «ВЫРУЧАЙ-КАрта». На неё начисляются баллы за все покупки и действуют специальные акции. Отдельные программы существуют для социально незащищённых групп граждан: в магазине в будние дни с 09:00 до 13:00 при предъявлении удостоверения пенсионерам предоставляется 5 % скидка на все товары, кроме алкогольной и табачной продукции, а в понедельник эта скидка равна 10 %.