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Юбилейный магазин X5 Retail Group открылся в России

20 декабря 2017, 12:13
15 декабря открылся 12000-й магазин компании X5 Retail Group, им стал универсам «Пятёрочка» в Новодвинске. Одновременно с ним распахнули свои двери магазины ещё в 12 городах России, в том числе и в Белгороде.

Новый универсам на улице Ватутина стал 41-м магазином торговой сети в областном центре. Его торговая площадь составляет почти 500 м2, в ассортименте насчитывается более 4000 товарных позиций. Это в первую очередь свежее мясо, овощи и фрукты, молочные продукты. Для обслуживания покупателей оборудовано четыре кассы. Количество сотрудников – 13 человек. По словам директора магазина, сами местные жители просили о создании универсама на этом месте.

Наша миссия заключается в том, чтобы предоставить каждому покупателю, жителю нашей необъятной родины возможность пользоваться современными услугами розничной торговли. Поэтому мы открываем магазины не только в крупных городах, но и в населённых пунктах с населением менее 100 тысяч человек. В Белгородской области мы уже открыли магазины в Ровеньках, Вейделевке, Валуйках, Волоконовке, Иловке. Владимир Трепаков

директор Центрально-чернозёмного дивизиона торговой сети «Пятёрочка»

По его словам, торговая сеть делает акцент на товары группы «фреш». Ещё одна особенность магазинов – в «Пятёрочке» представлена продукция от местных производителей: это и молочная, и мясная продукция, хлеб, мука, минеральная вода. При этом товары белгородских производителей продаются в магазинах торговой сети и за пределами региона.

В наших магазинах есть должность «директор по свежести». Я каждый час слежу за тем, чтобы в магазине были только свежие товары – в первую очередь это фрукты и овощи, молочная, мясная и колбасная продукции. Главное для нас – покупатель, поэтому должны быть качественные и свежие продукты, а также сервис на высоком уровне. Елена Коньшина

директор по свежести универсама «Пятёрочка»

Не забыли в «Пятёрочке» и о специальных программах и скидках для покупателей. Так, при покупке от 555 рублей можно бесплатно получить карту постоянного покупателя «ВЫРУЧАЙ-КАрта». На неё начисляются баллы за все покупки и действуют специальные акции. Отдельные программы существуют для социально незащищённых групп граждан: в магазине в будние дни с 09:00 до 13:00 при предъявлении удостоверения пенсионерам предоставляется 5 % скидка на все товары, кроме алкогольной и табачной продукции, а в понедельник эта скидка равна 10 %.

Ассортимент в магазине хороший, для первой необходимости всё имеется. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, буду приходить сюда. Ольга

покупатель

Справка. В компанию X5 Retail Group входят торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». В среднем компания X5 Retail Group в день открывает порядка шести новых магазинов в стране. В прошлом году она открыла 2100 магазинов в России.

В Белгородской области 178 универсамов «Пятёрочка». При этом магазины находятся не только в больших городах, но и в населённых пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Компания X5 Retail Group входит в десятку крупнейших работодателей страны. Всего в магазинах области задействовано порядка 3000 жителей.

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#Новости#Пятёрочка#Магазин#Город
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