Уйти с работы или в тень: трудоустроенных пенсионеров стало на треть меньше в Белгородской области

Структуры Пенсионного фонда РФ обслуживают в Белгородской области свыше 580 тыс. получателей ежемесячных денежных выплат и пенсий. Пенсионеров насчитывается порядка 513 тыс., из них работающих – 101 тыс. Два года назад эта цифра составляла 151 тыс. человек. Снижение составило 33 %.
Скорее всего, изменение связано с установлением новых правил индексации пенсии. В соответствии с ними пенсии работающих пенсионеров не индексируются.
Количество работающих пенсионеров значительно уменьшилось. Наверное, часть из них ушла в тень. Стали получать зарплату в конвертах. Часть, может быть, покинула производство. Тем не менее, цифры не очень хорошие. Такая картина по всей России. Дмитрий Худаев управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Белгородской области