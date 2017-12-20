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Уйти с работы или в тень: трудоустроенных пенсионеров стало на треть меньше в Белгородской области

20 декабря 2017, 16:03
Цифры озвучили 20 декабря на пресс-конференции в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Структуры Пенсионного фонда РФ обслуживают в Белгородской области свыше 580 тыс. получателей ежемесячных денежных выплат и пенсий. Пенсионеров насчитывается порядка 513 тыс., из них работающих – 101 тыс. Два года назад эта цифра составляла 151 тыс. человек. Снижение составило 33 %.


Скорее всего, изменение связано с установлением новых правил индексации пенсии. В соответствии с ними пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

Количество работающих пенсионеров значительно уменьшилось. Наверное, часть из них ушла в тень. Стали получать зарплату в конвертах. Часть, может быть, покинула производство. Тем не менее, цифры не очень хорошие. Такая картина по всей России. Дмитрий Худаев управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Белгородской области

#Новости#Дмитрий худаев#Индексация#Пенсионный фонд#Экономика
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