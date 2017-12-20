Уйти с работы или в тень: трудоустроенных пенсионеров стало на треть меньше в Белгородской области

Количество работающих пенсионеров значительно уменьшилось. Наверное, часть из них ушла в тень. Стали получать зарплату в конвертах. Часть, может быть, покинула производство. Тем не менее, цифры не очень хорошие. Такая картина по всей России. Дмитрий Худаев управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Белгородской области