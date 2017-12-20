Добровольцы спасли из огня четырёх мужчин в Белгородской области

В этот же день в 20:19 в селе Солонцы Вейделевского района в частном домовладении произошёл пожар. Загорелся гараж, пристроенный к жилому дому. Бороться с огнём отправились дежурный караул пожарно-спасательной части № 20, добровольная пожарная команда села Белый Колодезь и добровольная пожарная дружина села Солонцы.