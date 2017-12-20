Добровольцы спасли из огня четырёх мужчин в Белгородской области

В 10:29 загорелся жилой дом на улице Гагарина в Короче. К месту происшествия отправились дежурный караул пожарно-спасательной части № 25, добровольная пожарная команда села Бехтеевки и добровольная пожарная дружина города Корочи.
Первыми к горящему дому прибыли добровольцы. Они спасли из задымлённого здания мужчину 1962 года рождения. Совместными усилиями пожар потушили в 10:57.
В этот же день в 20:19 в селе Солонцы Вейделевского района в частном домовладении произошёл пожар. Загорелся гараж, пристроенный к жилому дому. Бороться с огнём отправились дежурный караул пожарно-спасательной части № 20, добровольная пожарная команда села Белый Колодезь и добровольная пожарная дружина села Солонцы.
Учитывая то, что от пожарной части до места происшествия – 25 км, первыми к дому прибыли добровольцы. Они спасли из огня троих мужчин 1970, 1991 и 1966 годов рождения. Затем добровольцы и прибывшие пожарные совместными усилиями ликвидировали пожар.
Огонь полностью повредил гараж и находившийся внутри автомобиль, а также кровлю дома, которая впоследствии обрушилась. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области.